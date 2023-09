En el pasado mes de abril, Andrea Valdiri y Felipe Saruma celebraron su primer aniversario de casados. En esta fecha la pareja no escatimó en gastos y se obsequiaron varios regalos bastante curiosos. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el que le dio la bailarina a su esposo, pues era una botella de licor que tenía un valor de 25 millones de pesos.

Recientemente, el creador de contenido publicó un video en el que mostraba a detalle la botella de licor que le regalaron. Esta tiene 700 mililitros y es de la marca Remy Martins Louis XIII, que según la página web 'La Licorera' tiene un valor de $23.900.000.



"Hace unos meses, Andre tuvo un regalo conmigo, que considero yo, que ella sabe que es algo que a mí me gusta y que sabe que yo me lo voy a disfrutar. A mí me gusta un buen licor, la cerveza, me gusta el whisky, el vodka…", empezó diciendo Saruma.



Luego mostró, rápidamente, su colección de licores y entre ellos tiene botellas de Johnnie Walker, Macallan, Blue Label, Jack Daniels, champaña Moët, entre otros. Asimismo, enseñó que tiene una edición especial de Macallan Oscuro, que según la web Licores Mundiales tiene un precio de $1.790 dólares (6'997.000 millones de pesos).

Sin embargo, la botella más cara de su colección es la Remy Martins Louis XIII, la cual destapó con sus amigos para probarla. Antes de destaparla, explicaron que este licor tiene una mezcla de brandy y coñac que se ha dejado añejar durante 40 o 100 años.



Otro detalle curioso que brindaron es que licor suele ser consumido por personas de la realeza. Además, de que no se suele conseguir fácilmente y que normalmente no se consume, sino que se deja de adorno.



Después de la breve explicación, destaparon la botella y probaron un poco. Ellos comentaron que tenía un sabor muy fuerte a Brandy, pero afirmaron que era bastante delicioso.

Por su parte, los internautas también dieron a conocer su opinión sobre este trago y la mayoría comentó que prefieren gastar ese dinero en otras cosas.



"Con esos 25 palos me compro un lote, monto un negocio, compro moto y me sobra pa' comprar 1 buchana's"; "Con 2 tragos de esos salgo de datacrédito"; "Con esos 25 palos le pago las deudas a mi mamá y la casita que no ha terminado de pagar", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

