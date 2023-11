Felipe Saruma y su forma de sobrellevar el divorcio con Andrea Valdiri

Felipe Saruma publicó a través de sus redes sociales cómo le hace frente al fin de su relación con Andrea Valdiri. Ella tampoco se quedó atrás y, ante esto, las críticas no le dejan de llegar.



Finalizando el mes de noviembre, los creadores de contenido confirmaron lo que se estaba especulando hace semanas: su matrimonio llegó al final antes de cumplir los dos años de haberse celebrado.

Tanto Andrea como Felipe publicaron videos explicando que, a pesar de ya no estar juntos como pareja, todo entre ellos está bien e incluso el santandereano no descarta que en el futuro se puedan dar una nueva oportunidad.



Felipe Saruma y sus planes tras divorciarse de Andrea Valdiri

Miles de internautas están pegados a sus perfiles de las redes sociales esperando publicaciones que tengan que ver con el fin de su matrimonio. De esta manera, muchos se percataron cómo Saruma enfrenta ese episodio triste en su vida.



De acuerdo con lo visto en las historias de Instagram del hombre de 24 años, junto a su amigo Julián Díaz están trabajando arduamente en nuevos proyectos audiovisuales para redes sociales.

“De acá nos paramos cuando tengamos un nuevo corto escrito”, fue la frase con la que el ‘influencer’ acompañó un video en el que se les ve debatiendo ideas.



Saruma comparte que está concentrado en su trabajo. Foto: Instagram @felipesaruma

Andrea Valdiri no se quedó atrás y también mostró que, tras divorciarse, está disfrutando días en la playa junto a sus dos hijas, Isabella y Adhara. La barranquillera se está dando un tiempo de descanso por lo que no duda en broncearse y presumir sus curvas con un pequeño bikini.

Algunos internautas le tiran piropos, pero otros no dejan de lanzarle críticas relacionadas con el fin de su relación con Saruma: “No sé por qué siento que Lowe siempre tuvo la razón”, “Y cómo van a hacer con la niña, ya perdió otro papá más”, “¡Ella nunca lo amo! Siempre fue su apoyo emocional. Fin” y “¿Por qué jugaste con un hombre tan bueno como Felipe?”.

Andrea Valdiri se ha mostrado tranquila tras separarse de Saruma. Foto: Instagram @andreavaldirisos

¿Indirecta del papá de Saruma?

Tras conocerse el divorcio, en redes sociales hay quienes dicen que el probable detonante de que la relación finalizara sería una mala relación de Andrea con los papás de Felipe. Una publicación de Samuel Camargo, padre de Saruma, le da peso a esa teoría.



“Cuídate, mímate, hazte respetar y ponte valor, si no lo haces, lo harán los demás. Nuevos y desconocidos tiempos, depende de nosotros convertirlos en oportunidades”, fue el mensaje de Samuel tras confirmarse el divorcio de los famosos y que se cree fue dedicado a su hijo.



La posible indirecta de Samuel Camargo tras divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Foto: Instagram @samycamargor

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

