¿Felipe Saruma tiene un nuevo romance? Las fotos que desataron rumores

Los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma contrajeron matrimonio el 16 de abril de 2022, por lo que los internautas seguían cada aspecto de su relación por medio de los metrajes que subían a sus redes sociales o en los eventos de otros 'influencers'.



Aunque sus seguidores admiraban su unión, el 23 de noviembre de 2023, la también bailarina confirmó que ya no estaban juntos y por esa razón ya no salía en sus videos, lo que provocó un sinfín de reacciones en las redes sociales, en las que la señalaban a la barranquillera de ser la culpable de lo sucedido, mientras que otros defendían su postura.

Tras esto, Felipe Saruma dio sus declaraciones por medio de un video en sus redes sociales, en el que se le vio afectado por su ruptura, pues en medio de su mensaje se podía escuchar cómo se le entrecortaba la voz, mientras explicaba que su relación había quedado en buenos términos y que quería mucho a las hijas de Valdiri.



"Es importante a todas esas personas que nos vieron en los bonitos momentos decirles que hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos. Pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando y es que para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida, esa mujer me cambió la vida”, explicó el creador de contenido.



“Se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro, lo mejor es que terminamos muy bien, somos buenos amigos y nada, muy agradecido con ella siempre y su familia”, culminó el 'influencer'.

Saruma fue visto con otra mujer: ¿se aproxima una nueva relación?



Luego de que la bailarina hiciera pública su separación de Felipe Saruma, no se les ha vuelto a ver juntos desde el Día de Velitas, que se celebró el 7 de diciembre de 2023. Sin embargo, un internauta de TikTok, identificado como Jeii Comunica, asegura haberlo visto con otra mujer en un espacio público.



En el metraje se muestran dos fotos, en la primera se le ve al creador de contenido junto a una joven de cabello claro y contextura delgada teniendo una conversación, en la siguiente imagen se observa cómo los dos se van caminando juntos.



Algunos creen que se trata de Ashley Ordóñez, una joven que también se dedica a grabar 'sketches' y fue una exnovia del 'influencer', aunque de esa relación no se conocieron muchos detalles sobre su inicio y su final. En su momento publicaron diversas fotos juntos y algunos metrajes de Instagram.



Otras personas aseguran que es una fotografía vieja de Andrea Valdiri junto a Saruma, puesto que durante un corto tiempo el cabello de la también bailarina tenía un tono claro. Cabe aclarar que, por el momento, el 'influencer' no ha mencionado nada sobre sostener una nueva relación sentimental.

