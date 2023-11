‘Insoportable’: culpan a Andrea Valdiri por divorcio y Felipe Saruma sale a defenderla

Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron que su matrimonio llegó al final. De inmediato, muchos internautas señalaron a la barranquillera como la responsable de que esto sucediera.



Después de semanas de especulación, los mismos creadores de contenido confirmaron a través de videos subidos a sus historias de Instagram que legalmente ya no son esposos.

“Tuve un matrimonio súper lindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos (…) Ahora tengo una tranquilidad y una paz que no sé. De pronto hay momentos en los que estoy triste porque es algo que duele y de pronto lo afronto de esta manera”, dijo Andrea Valdiri.

Por su parte, Saruma, notablemente afligido, manifestó: “Esa mujer me cambió la vida y bueno, se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro, y lo mejor es que terminamos muy bien, somos muy buenos amigos y muy agradecido con ella y con su familia siempre”.



Críticas a Andrea Valdiri

Las reacciones por parte de muchos internautas no se hicieron esperar y varios señalaron a la bailarina como la responsable de que la relación no durara sino año y medio.



“Pobrecito está sufriendo al mil. Me dolió su voz entrecortada”, “Definitivamente esta mujer es la del problema, no le gusta ningún hombre”, “Ella se ve como si hubiese descansado de ese hombre”, “El problema es ella, es insoportable”, “Al final el tiempo le dio la razón a Lowe”, “Esa vieja es inestable”, fueron algunas reacciones.

Ante esta ola de mensajes negativos, Felipe Saruma decidió hacer otra serie de videos para defender a su ahora exesposa y asegurar que “ella fue lo mejor que me ha pasado”.



“Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”, dijo el santandereano.



A pesar de estas declaraciones, los internautas siguen dejando comentarios en contra de Valdiri, pero de paso resaltando a Felipe como “un caballero” por no hablar mal de su expareja.



