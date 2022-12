Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han convertido en una de las parejas más conocidas de las redes sociales desde que se hizo público su casamiento el pasado 16 de abril. Desde entonces, se les ha visto compartiendo en sus diferentes plataformas digitales todo lo correspondiente a su vida personal y amorosa juntos.



Sobre todo lo que tiene que ver con la crianza de las dos hijas de la barranquillera, pues a pesar de que las pequeñas no son hijas del bumangués, este se ha tomado el trabajo de mostrarles una figura paterna en la cual puedan confiar en el futuro venidero.



Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el creador de contenido este pensando en ampliar la familia, ya que en un video que se ha hecho viral en Instagram le envió una divertida indirecta a la modelo diciendo lo lindo que sería tener un niño.



“Mira amor un pelaito tan bonito, lindo, hermoso ese pelao”, expresó el productor con un tono bastante irónico, a lo que la bailarina respondió “ quiere trillizos el hij*”.



¿Quiénes son los padres de Adhara e Isabella?



Andrea Ospina Valdiri, más conocida como 'La Valdiri', tiene dos hijas: Adhara e Isabella, de uno y 11 años de edad, respectivamente. Según comentó la empresaria en un episodio del programa 'Cuatro Caminos', el padre de la niña mayor no se hizo responsable de la manutención de la infante. Para entonces, la influencer tenía 18 años y estaba becada para desarrollar sus estudios universitarios.



Aparte de un comentario disponible en el medio de comunicación ‘El Heraldo’, en el que la bailarina afirmaría que el hombre está muerto, no se tiene ninguna otra información sobre el padre de la pequeña.



Por su parte, Adhara sería hija del cantante Luis Eduardo León, también conocido como Lowe León, quien ha sido bastante mediático en los últimos meses por someter a una prueba de ADN a la bebé para poder determinar su paternidad.



'La Valdiri' y él tuvieron una relación fugaz. Según se pudo ver por acciones y declaraciones de ambos en redes sociales, la expareja no quedó en muy buenos términos desde que terminaron su vínculo amoroso en diciembre de 2020.



