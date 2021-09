Le piden ayuda al presentador Felipe Arias mediante una emotiva carta

El presentador Felipe Arias compartió en su cuenta de Instagram la historia sobre una carta que recibió de un pequeño niño en Medellín, específicamente en el Parque Berrío.



Mediante el texto, una madre cabeza de familia le pide ayuda al periodista de Noticias RCN. Le contamos los detalles.

"Esta historia me hizo llorar. Un niño se me acercó anoche, Ángel, y me entregó esta carta en el parque Berrío. Conocí a su mamá, Alejandra, con una bebé en brazos. Lean el escrito y observen el video.", se lee en la publicación de Arias, que consta de una fotografía y un video.



La primera imagen corresponde a una carta en la que la señora Alejandra le pide ayuda al presentador de noticias. En el texto, ella cuenta que es "una madre angustiada por la difícil situación" que está pasando.



De acuerdo con el escrito, la mujer se habría quedado sin empleo y sin vivienda después de la cuarentena. Por eso, pide colaboración del periodista para conseguir dónde vivir, además de un computador para que su hijo mayor, de ocho años, pueda estudiar.



"Yo necesito una casa propia. ¿Tú me puedes ayudar por favor? Con la mano de Dios", escribe la mujer. Luego, deja dos números de contacto. También afirma que quedará eternamente agradecida por lo que el presentador pueda hacer por ella y sus hijos.



En el video que acompaña la carta, Arias aparece con Ángel, Alejandra y la pequeña bebé que la mujer lleva en brazos. En él, el periodista cuenta que la familia necesita ayuda para tener un lugar de residencia estable, en vez de buscar cada noche dónde dormir.



En un momento, Arias le pregunta a la señora Alejandra dónde está el padre de sus hijos. Y ella responde: "lo mataron por robarlo".



"No descansaré hasta ubicarlos bien y brindarles ayudas. Quienes se quieran unir serán bienvenidos; hagamos un grupo de ayuda a esta bella familia", se lee en el texto que acompaña la publicación de Arias.



