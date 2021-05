Felipe Arias contó nuevos detalles del “milagro” que vivió

El reconocido presentador de noticias RCN Felipe Arias habló para el programa ‘Yo, José Gabriel’, del mismo canal de televisión, sobre el difícil momento de salud que vivió recientemente.

“Todos los médicos me decían: su situación es muy crítica”, dijo en la entrevista.



Durante la emisión, decenas de personas le escribieron mensajes de agradecimiento por compartir su historia. También, para expresarle buenos deseos, conmovidos por la experiencia que vivió.

Creo que sobreviviste para contarlo, para contar ese hermoso testimonio que gran persona eres! Grande, muy GRANDE! 🥲@FelipeArias71 — Camila Ospina (@CamilaOspina) May 17, 2021

Definitivamente lo de @FelipeArias71 fue un milagro, qué bello testimonio el que está contando. #YoJoséGabriel — Mónik! (@monik_soto) May 17, 2021

@FelipeArias71 que entrevista tan maravillosa! Que enseñanza dejas!!! Que Dios te bendiga! 🙌🏼 — Sophie Granados (@sophiegranados) May 17, 2021

“No quería dormirme porque volvía a ver el túnel”, recordó en una conmovedora charla en el que habló de sus miedos durante este periodo. Arias aprovechó el espacio para contar algunas reflexiones sobre la vida y la fe, las cuales ha pensado a partir de este episodio.



El periodista había dejado muy preocupados a sus seguidores y colegas después de que tuvo que ser hospitalizado a raíz de un problema cardíaco.



Aria ya se había mostrado conmovido por esta experiencia. Su reacción al regresar a su trabajo tras el difícil momento por el que pasó conmovió a miles de personas en redes sociales.

El pasado jueves 11 de marzo, Felipe Arias fue llevado de urgencias a la Clínica Colombia debido a que tuvo una complicación cardíaca. José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, medio para el cual trabaja Arias, fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales.



"Le mandamos un abrazo a nuestro compañero Felipe Arias, quien ha sufrido un percance de salud y se encuentra estable y atendido por el mejor equipo médico. Desde Noticias RCN le enviamos nuestro cariño y mensaje de pronta recuperación al querido Felipe", escribió Acevedo.



“Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo”, había dicho el presentador en su cuenta de Twitter tras recuperarse de su dificultad médica.

Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo🙏 — Felipe Arias (@FelipeArias71) March 17, 2021

De inmediato, su estado de salud se convirtió en un tema nacional. Pero pronto hubo buenas noticias y el pasado 13 de marzo su esposa, Viviana Montenegro, compartió algunas imágenes de su recuperación.

