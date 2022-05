En el 2021, el presentador de noticias, Felipe Arias, vivió uno de los momentos más desafiantes de su vida, pues mientras se encontraba en el set de grabación de 'Noticias RCN', tuvo un dolor en el pecho, fue llevado a la clínica y allí dijeron que estaba sufriendo un infarto.

De acuerdo con Arias, el cuidado que ha tenido con su alimentación, le ha permitido bajar 16 kilos y su nueva dieta no le permite comer casi proteínas animales, además ha tenido que cambiar la forma en la que vivía su rutina.

(Lea también: Mensaje de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo agudiza rumores de ruptura).

“He perdido 16 kilos, me toca cuidarme con ejercicio, con buena alimentación bajarle al estrés. Tengo una dieta estricta, rigurosa. Evitar el pollo, la carne y básicamente el pescado, es un poquito vegetariana, pero de vez en cuando hay que darse licencia”, dijo el comunicador al programa 'Lo sé todo'.



Arias señaló que por el accidente casi no llega a cumplir los 50 años y que, además, está ajustándose a los medicamentos y el nivel de estrés.

(Siga leyendo: Mike Bahía a Greeicy: 'Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran').

"Creo que he vivido mejor en este último año porque uno aprende muchas cosas. Si bien nunca ha sido de salir en la noche , ahora me debo cuidar aún más y debe bajarle al estrés" apuntó al medio mencionado.

Más noticias

‘Top Gun: Maverick’ vuela alto en cines y con la crítica

‘La gente tiene que conocer de dónde vengo’: Ricardo Montaner

Tendencias EL TIEMPO