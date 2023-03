Feid se ha convertido en una superestrella en el género urbano a nivel nacional, pero especialmente en Medellín, la ciudad que lo vio crecer, formarse como compositor y, posteriormente, saltar a la fama de la mano de sencillos como 'Morena' y ‘Qué raro’, en colaboración con J Balvin.



Con talento y autenticidad, Feid ha trascendido las fronteras de los géneros, la música y los países. Sin embargo, tanto en sus composiciones como en sus entrevistas, siempre hay un aspecto que se mantiene vigente: su crianza en ‘la ciudad de la eterna primavera’ que, según él mismo ha explicado, lo ha llevado a forjar una visión diferente del mundo e imprimir un sello único a sus canciones.

“Crecí en un barrio. Todos los días de mi vida estuve en la calle, jugando fútbol, tomando juguito de cien pesos (...) mi barrio fue lo que vi. Entonces, de un tiempo para acá decidí serle más fiel a eso que yo soy en mi faceta artística y parece que eso ha provocado que la gente se conecte, se identifique más”, contó el artista en entrevista pasada con EL TIEMPO.

Ser uno de los artistas antioqueños más populares de los últimos meses tiene su precio y eso bien lo sabe Feid, quien constantemente es cuestionado por temas relacionados con la cultura, la historia e imagen de su ciudad natal.

Me tocó la venta de drogas, ver muchas cosas, atracos, saltos, vueltas así

En un video que se hizo viral en redes sociales, el intérprete de ‘Prohibidox’ habló acerca del impacto de figuras como Pablo Escobar en la imagen del territorio colombiano.



“Es como que a usted le hable a un alemán de Hitler. Para mucha gente él fue bueno y para mucha gente él fue malo. Es lo mismo que con Pablo Escobar y todos los que hay de ahí para abajo. Es una realidad que vivió el país y que a mucha gente le causó demasiado dolor”, inició diciendo.

Y continuó: “Es una realidad que vivió el país y que a mucha gente le causó demasiado dolor. Asoció muchas cosas con algo malo. Como cierto tipo de vehículos, cierto tipo de vicios o partes de la ciudad. Más que ser embajador, o mostrar eso, es decir: ‘Bueno, eso fue una realidad que vivió mi país, pero ahora está pasando otra cosa’”.



Según relató el cantante en la entrevista, Medellín tiene muchos más aspectos para enaltecer que el pasado, inevitablemente ligado a la violencia, la persecución y las consecuencias derivadas del poder ejercido por Pablo Escobar.



“Hay futbolistas que salen de Medellín y juegan en los mejores equipos de Italia e Inglaterra. Hay gente que corre bicicleta y gana el Tour de Francia, y se mete por encima de miles de personas que se preparan para eso”, añadió el artista.

Las declaraciones del artista generaron una ola de reacciones en redes. Mientras algunos se mostraron en contra de la comparación, otros se sumaron positivamente a la opinión de Feid. “Hermosa respuesta. El pasado pisado. Colombia es un país con gente luchadora y echada pa' lante. Muy buena respuesta Feid”, dijo una usuaria. En contraposición, otro señaló: “Entiendo que pueda estar harto de que le pregunten por el tema y de que se asocie a Colombia con el narcotráfico, pero no ha dicho lo que piensa, solo ha divagado y ha dicho ambigüedades”.



En diálogo con el youtuber Chente Ydrach, hace algunos años atrás, el afamado compositor también se refirió a la imagen que se tiene del país en el exterior. En medio de una conversación íntima, reveló que, aunque no vivió en carne propia la ola de violencia desatada por Pablo Escobar, sí tuvo que hacer frente a otros retos.



“A mí no me tocó nada de lo de Pablo Escobar. O sea, me tocó cuando yo era muy niño. Me tocó la venta de drogas, ver muchas cosas, atracos, saltos, vueltas así. Pero yo digo que como pasa en Medellín, le podría pasar a uno en París, en Puerto Rico”, señaló en su momento Feid.

Su infancia, según contó, transcurrió rodeada de partidos de fútbol, pero también de su música, pues empezó a desarrollar sus primeras composiciones. Aunque no se da ínfulas de superestrella, es un artista ambicioso que a través de la música busca “dejar una huella, culturalmente, en el mundo, y mostrarle (al público) la cultura que hay en Colombia”, según contó en entrevista con EL TIEMPO.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO