Feid vende caro disfraz de Halloween para verse como él: la gorra vale 152 mil pesos

Faltan pocos días para celebrar el Halloween y muchos ya están alistando el disfraz con el que van a salir a la calle, a pedir sus dulces o en su defecto a ir de fiesta con su grupo de amigos. Es común encontrar a personas disfrazadas de sus artistas favoritos, una oportunidad que no dejó pasar el ‘Ferxxo’.



El 20 de octubre, el reguetonero reconocido por canciones como ‘Yandel 150’, ‘Bubalu’, ‘Normal’ y ‘Te mata’, publicó en su cuenta oficial de TikTok un anuncio que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, puesto que sacó a la venta su disfraz oficial.

“Muchos de ustedes me han preguntado que dónde es que el ‘Ferxxo’ compra la ropita, que el bozo, que la gorra, que las gafas, que el sixto, que el 19. Y yo, preocupado por ustedes y pensando siempre en mi comunidad, subí todos estos ítems a la tienda del ‘Ferxxo’”, dijo mientras modelaba los productos.



Luego, explicó que la página web desde la que se realiza la venta de los artículos es ‘Ferxxop’ y que sus fanáticos pueden adquirirlos, ya sea por separado o el combo que obtiene todo lo que exhibió.

Estos son los precios de los artículos



Feid quiso aprovechar que la celebración del 31 de octubre ya está cerca, para lanzar su propio disfraz. Sin embargo, en la publicación se encuentran varios comentarios acerca del precio de las prendas: “Mor, pero bajale los precios”, “Mor, pero esos precios qué, con lo que vale solo la gorra, me compro el estreno del 24 y 31”.



“Pero esos precios, qué mor, no piense tanto en nosotros ome”, “Mor, no le temas a los precios”, “¿50 dólares, qué papi?”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en su publicación de TikTok.



En la página se puede encontrar que la “Gorras Sixdo” tenían un precio de 152.000 pesos colombianos, las cuales ya se encuentran agotadas; las “Gorras Ferxxo Nitro Jam” siguen disponibles y se encuentran en oferta por 87.000 pesos colombianos; “Las gafas del ferxxo” tenían un costo de 91.000 pesos colombianos.



Por otra parte, los demás artículos del disfraz se encuentran agotados, por lo que ya no aparecen en la página. Sin embargo, el precio de la camiseta “Feliz cumpleaños Ferxxo Tee” costaba 195.000 pesos colombianos y el traje completo estaba en 217.000 pesos colombianos.

¿Cómo se hace un reguetón? Feid lo explica

