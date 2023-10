Feid rinde sentido homenaje en vivo a Luis Díaz tras el secuestro de su papá

El pasado 28 de octubre el mundo se consternó luego de que secuestraran a los padres del jugador del Liverpool , aunque horas después de esta noticia se logró el rescate de la madre del jugador, su padre continúa en manos de los secuestradores.



Son muchas las voces que se han manifestado en contra del secuestro del papá de Luis Díaz, entre ellos el equipo 'Reds', la Fifa y el cantante paisa Feid.



(Además: Papá de Luis Díaz sigue en Colombia, 230 comandos élite tratan de rescatarlo).

El pronunciamiento de este último se dio en medio de una entrevista con el programa de Movistar Plus+, conducido por David Broncano. Allí, el cantante llegó vestido con la camiseta del Liverpool y rindió un homenaje al jugador.



"Esta (camiseta) me la dio Luis Díaz. Es que él está pasando por un momento 'pesadito' en estos momentos, le secuestraron a la familia", inició diciendo el cantante.



(Siga leyendo: Luis Díaz: vecinos dicen que busquen a secuestradores por los lados de mafia y Maicao).

"De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. Se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor eso pase rápido", finalizó.

¿Qué se sabe sobre el secuestro del papá de Luis Díaz?

El secuestro de los papás de Luis Diaz ocurrió en el barrio Los Olivos, de Barrancas, localidad del departamento de La Guajira donde nació el jugador. Según sus versiones, cuatro individuos que se movilizaban en motocicletas raptaron al papá de Luis Díaz y se lo llevaron hacia un lugar desconocido.



Según el ejército "a esta hora las unidades por tierra y aire continúan en esta importante operación militar" para dar con el rescate de Luis Manuel Díaz. En una rueda de prensa, el fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó que el padre del futbolista "podría" estar en Venezuela.



(Además: Policía identifica a presuntos cómplices de secuestradores de los padres de Luis Díaz).

"Esperamos fervientemente que el asunto se resuelva de forma segura y lo antes posible (...) Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata", indicó en un comunicado el equipo de Inglaterra.

Más noticias: