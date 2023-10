Feid reveló, sin tapujos, que ha tenido ‘30 deliciosísimos’ en el mes; ¿con Karol G?

Karol G y Feid conforman una de las parejas más destacadas en la industria musical, la confirmación de su relación dejó atónitos a sus seguidores, quienes seguían la pista a los rumores desde hace un tiempo.



Ahora, Feid no ha dudado de hablar y exaltar a la cantante de '200 copas' cada vez que puede, en esta ocasión habló sobre sus relaciones íntimas.



Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, fue invitado al programa de Movistar Plus+, allí fue entrevistado por David Broncano, quien no tuvo filtro para preguntarle detalles sobre su relación con Carolina.



El Ferxxo causó sensación desde su entrada al set, pues fue halagado por el presentador, incluso, llevó en un recipiente parte de un postre que había preparado y le ofreció a Broncano.

“Estoy aprendiendo a hacer tortas y me sobró”, dijo el cantante colombiano, “Esto es un ladrillo, pero está bueno”, dijo el presentador entre las risas del público.



En medio de su entrevista, Feid presentó su nuevo disco llamado 'Mor, no le temas a la oscuridad'.



“Me fui de Medellín hace cuatro años, pero mi familia es de allí y voy mucho para verles y a hacer show”, dijo el cantante colombiano.



Luego, la entrevista se tornó más hacia su vida personal, allí confesó que actualmente vive en Miami y que le gusta andar en bicicleta, ya que es malo en otros deportes como el fútbol y el baloncesto.



A la pregunta de si tienen planeado comprarse un búnker en caso de que haya un fin del mundo, el artista dijo: “Yo no paso mucho tiempo en mi casa, así que para que me coja polvo… Ya me miraré un terrenito, casita y el arca de Noé.



Luego pasaron a las preguntas más picantes, allí le preguntaron cuántas relaciones íntimas había tenido en los últimos 30 días, a lo que el Ferxxo preguntó cuantos puntos era un 'deliciosísimo'.



El entrevistador mencionó que esto eran dos puntos, luego explicó los otros puntos que indicaban tocar a la pareja, entre otros. Luego de sumar el cantante colombiano dijo “¿Usted qué se imagina del Ferxxo?”.Finalmente le dio 60 puntos, lo que sorprendió al presentador, quien quedó asombrado por la respuesta.

