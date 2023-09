Una vez más, Feid demuestra su talento para crear las pistas más sonadas que trascienden hasta con artistas del ámbito internacional.



Junto a la reciente estrella nigeriana Rema, conocido por su gran éxito 'Calm Down', el paisa lanzó su nueva canción 'Bubalu', en la que mezcla los ritmos del reguetón y la sincronía característica del 'afrobeat'.

El 'Ferxxo' sorprendió a sus seguidores con la pista que hace parte de su último álbum, 'Mor, no le temas a la oscuridad', que saldrá de manera oficial el próximo 29 de septiembre.



El clip que tiene una melodía suave y algo sensual, ya cuenta con más de 517 mil visualizaciones en YouTube, además de ocupar el puesto número cinco entre los videos más vistos en la plataforma a tan solo 15 horas de su publicación.

Con Rema cantando por primera vez en español, la letra del 'single' tiene una de las rimas más pegadizas del gran repertorio del antioqueño. Un coro que promete captar la atención de todos en la pista de baile, incluso de los no tan fanáticos.



"Dulcecita flow trululu, cremita de coconut. Un masajito pa' que después me suelte ese bubalu. La cama hace 'tu-tu-tu', pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimba eres tú", dice el estribillo del nuevo tema.



El video se une a la lista de las 15 canciones que componen el nuevo lanzamiento y entre las que están colaboraciones con artistas como Sean Paul, Ñejo Flow y Ryan Castro, que acompañan títulos ya publicados como 'Ey Chory' 'Ferxxo 151' y 'Volverte a ver', los cuales ya han acumulado más 20 millones de vistas cada uno.

El estreno del álbum, se suma a la buena racha que ha tenido el antioqueño con sus más recientes temas, luego de recibir seis nominaciones durante los 'Latin Grammy', donde destacaron 'Yandel 150' como mejor sencillo y 'Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum' a mejor disco de música urbana.



Sin duda, el paisa sigue acumulando éxitos, con lo que se puede decir es uno de los mejores despegues de su carrera musical hasta el momento.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

