Feid ha resonado de manera potente en el espectro mediático en las últimas semanas. Más que por su gira de conciertos, por el romance en el que se encuentra inmerso junto con la también cantante colombiana Karol G.

La pareja, que había venido dando una que otra pista de su relación, puso fin a los rumores el pasado viernes 16 de junio, cuando salieron unas fotografías en las que se les ve sonrientes, tomados de la mano y rumbo a una presentación musical en Miami, Estados Unidos.

La oficialización del vínculo sentimental entre los artistas paisas desató la emoción de los fanáticos, quienes no habían dejado de seguirles la pista en busca de respuestas. Sin embargo, la noticia no le cayó bien a Anuel AA, la expareja de Karol G y quien, desde hace semanas atrás, viene lanzando pullas e indirectas hacia los colombianos.



Luego de que las fotos se hicieran virales, el intérprete de ‘Más rica que ayer’ lució una polémica camiseta que, en la parte delantera, llevaba estampada una imagen de él sosteniendo al ‘Ferxxo’ en un cargador de bebé.



Karol G y Feid llegaron tomados de la mano a un concierto en Miami, Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

Al parecer, Anuel no fue el único que reaccionó a las imágenes de Karol G y Feid. También lo habría hecho Nicole Betancur, la exnovia del cantante paisa que generó revuelo por una publicación en TikTok.



“Mi amor, la verdad usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”, es el audio que imita Betancur y que ha generado toda clase de comentarios en las plataformas digitales, pues los usuarios alegan que se trata de una indirecta para ‘La Bichota’.

¿Quién es Nicole Betancur?



Antes de que Feid fuera relacionado sentimentalmente con Karol G, el compositor había sostenido un noviazgo con la influenciadora Nicole Betancur, quien se ha convertido en una popular figura en las redes no solo por el vínculo que tuvo con el paisa, sino también por sus proyectos profesionales.



La modelo, según su descripción, es fundadora de Nine, una marca que comercializa productos de belleza, cosmética y cuidado personal.

Antes de ponerse al mando de su propio emprendimiento, la creadora de contenido tuvo que pasar por distintos trabajos. En un reciente video, confesó que laboró en Uber Eats, con la aplicación de Uber y en varios establecimientos como mesera.



La inspiración para crear Nine vino de su infancia. Según su relato, cuando era tan solo una niña comenzó a sufrir ataques de pánico y ansiedad, que desembocaron en el surgimiento de un sarpullido. Para calmar la comezón y aliviar los síntomas en la piel, se aplicó una receta “mágica” de su abuela.



Fue este mismo ungüento que años después, mientras se encontraba en la búsqueda de su sueño personal, le sirvió de impulso para desarrollar su propia iniciativa de productos para el cuidado de la piel. Comenzó con una crema hidratante facial y, para este momento, ya cuenta con una amplia línea de artículos.

En su cuenta personal de Instagram, Betancur se dedica a postear contenido relacionado con su empresa, pero también con su vida personal y algunos proyectos con otras marcas como Consciencia Superior, Zeagoo, la academia Smart y, entre otras, Alphalete.



Por otra parte, en su perfil de TikTok muestra una faceta diferente, mucho más espontánea, graciosa y cargada de ocurrencias, como aquella que la llevó a resonar en los medios nacionales en los últimos días. Allí posa con sus amigas, hace trends virales y deja al descubierto su lado más fashion con Get ready with me.

La influenciadora hace parte de la comunidad de Meta creators, así lo anunció en una publicación realizada en días pasados. “Agradecida por un programa donde los latinos, como creadores en el mundo, podemos expresar nuestra cultura, raíces y que seamos vistos por lo que somos”, escribió Betancur.



De acuerdo con varios medios locales, la modelo ayudó al artista antioqueño con algunas de sus canciones como ‘Chimbita’ y ‘8 Diax’. Sin dejar a un lado que su voz apareció en varios temas musicales y fue protagonista en el videoclip de ‘Tengo fe’, lanzado en 2021.



El metraje que publicó Nicole en la red social de videos cortos desató una ola de críticas entre los fanáticos de Karol G y Feid. De hecho, una reconocida presentadora latinoamericana arremetió en su contra y salió en defensa de ‘La Bichota’. “No le sirve de nada ser bonita si es envidiosa y para mí, eso es lo que hizo la ex de Ferxxo, pura envidia”, dijo la conductora de televisión.

Betancur no muestra su vida amorosa en redes sociales. Sin embargo, hace poco reveló en una transmisión con Westcol que, en una oportunidad, un jugador del Real Madrid había posado sus ojos en ella. Frente a la pregunta de si estaba saliendo con un futbolista del Atlético Nacional, con el que se le había relacionado, la joven respondió de manera contundente: “No”.



“Una vez me cayó un futbolista súper famoso, creo que es del Real Madrid”, señaló la modelo colombiana.

