Feid, un reconocido cantante de música urbana, ha logrado conquistar escenarios en todo el mundo con sus canciones y el tan emblemático color verde. ‘El Ferxxo’, como se hace llamar el hombre, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música en Colombia. Capturó la atención de su audiencia tanto a nivel nacional como internacional, durante su trayectoria ha llenado estadios y ha logrado producir canciones que se convierten en iconos en las fiestas.

No suele hablar mucho sobre su vida personal, por lo que no se conoce mucho sobre los amores pasados del cantante. Sin embargo, ahora Feid mantiene una relación amorosa con la célebre cantante Karol G, algo que salió a la luz por medio de unas imágenes que publicaron los artistas, por medio de su cuenta de Twitter. En las fotos, se les ve sonreír, mientras iban tomados de la mano, todo esto no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes felicitaron la nueva relación.

Por otro lado, hay quienes le recordaron al paisa a su ex pareja sentimental, quien se dice que fue inspiración del hombre para poder escribir varias de sus canciones. Además, de ser una de las voces que colaboró en algunas producciones musicales del cantante de género urbano.

Se trata de Nicole Betancourt, una influencer de redes sociales que ha cautivado al artista y estuvo a su lado durante un amplio periodo de tiempo. Su presencia en plataformas digitales se ha centrado en contenido relacionado con estilo de vida, maquillaje y atuendos, entre otros temas.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y más de cinco millones en TikTok, Nicole ha creado una gran familia, quienes la siguen porque se sienten identificados con el contenido de la joven. Además, hay quienes afirman que tiene un talento significativo para la música, pues estuvo en los inicios de Feid y su voz fue parte de sus primeras producciones, pero esto es algo que solo se dice en redes sociales, pero no se ha confirmado por el artista.



Aunque no se conocen muchos detalles sobre los motivos por los cuales terminó la relación de la pareja, cada uno ha decidido seguir con su vida por separado y al parecer no hay ningún tipo de rencor. La mujer solo en una oportunidad ha hablado sobre la actual relación del cantante, sugiriendo que él tenía malos gustos por su elección y dejando el resto para la imaginación de sus seguidores, quienes mostraron su molestía por lo que la joven influencer ha dicho de la ‘Bichota’.

Feid le responde el comentario a Karol G en el post de Instagram. 💚🩷 pic.twitter.com/VvxIDsoViQ — Feid Site (@feidsite) July 14, 2023

