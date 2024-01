Se conoce la fecha de lanzamiento del juego ‘Palworld’ para Xbox y PC

Los videojuegos llaman cada vez más la atención y para el 2024, hay varios títulos que ya han sido confirmados para su lanzamiento.

Para consolas como Xbox, PlayStation y Nintendo, se ha mencionado a ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, ‘Like a Dragon: Infinite Wealt’h, ‘Tekken 8’, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, ‘Persona 3 Reload’, ‘Alone in the Dark’’, Dragon’s Dogma 2’, ‘Black Myth: Wukong’, entre otros.



Hay otro juego que está próximo a salir y se trata de ‘Palworld’, su fecha para empezar a ser disfrutado es el 19 de enero del 2024.



Este videojuego desarrollado por Pocket Pair, Inc., se jugará en Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows y estará disponible también en ‘Game Pass’, el servicio de suscripción de las consolas anteriormente mencionadas.

Lanzamiento de ‘Palworld’

Dicho juego destaca por su temática de acción, exploración y colección de criaturas en un mundo abierto, que cuenta con sistema de personalización de avatar, y del que se podrá hacer uso en solitario o cooperativo.



En redes sociales llaman a ‘Palworld’ como el ‘Pokémon con pistolas’ gracias a la gran similitud de sus seres, con los de la franquicia protagonizada por ‘Ash Ketchum’.

Aún no se sabe el precio que tendrá el título, pero se cree que no sería tan alto en su versión 1.0, para que los desarrolladores puedan colaborar con los jugadores mejorando el aspecto y ejecución del mismo.



En las redes sociales oficiales de Xbox como YouTube, se puede ver un tráiler de ‘Palworld’ que cuenta con más de 104 mil visualizaciones, y que fue acompañado de la descripción.

“¡Embárcate en una aventura de mundo abierto a través de ‘Palworld’, donde podrás descubrir y capturar a más de 100 amigos! Descubre los secretos de esta tierra misteriosa, vence a jefes formidables y construye bases poderosas. Utilice sus amigos para realizar tareas por usted y automatizar líneas de producción completas”.



