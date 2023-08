Recientemente la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha protagonizado una discusión con Dominic Fabian Wolf, un youtuber conocido como 'El alemán colombiano', quien muestra contenido sobre la cultura del país. ¿La razón de la discusión? El uso de la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol.



Wolf publicó recientemente un video en el que afirma que no se pondrá más la camiseta de la Selección tras un pedido expreso de la Federación en el que le solicitaron quitar el contenido de sus plataformas en donde se viera la prenda de vestir.



Según la FCF, el problema no es el uso de la camisa, sino que aparezca con dicho símbolo de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas y/o marcas que no son patrocinadoras de la Selección.



"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.

¿Qué es el Decisión 486 de 2000?

Es el acto con el que se creo el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, de la cual hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



Esta Decisión trata todo aquello relacionado con patentes, invenciones, diseños industriales, científicos, marcas y su registro y protección.



Precisamente, en el título VI de dicho documento se habla de las marcas, que, según la Decisión se define como "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".



En el Artículo 155 del capítulo III (De los derechos y limitaciones conferidos por la marca) se establecen los límites que el titular del registro puede imponer a terceros con respecto del uso de la marca. Es precisamente parte de este artículo el que la Federación cita para justificar su solicitud al Youtuber.



El comunicado de la FCF a Wolf. Foto: EL TIEMPO

Además, en el artículo 157 de la Decisión se establece que terceros pueden usar la marca sin autorización del titular siempre y cuando se cumplan varios requisitos, entre ellos el no generar confusión en los usuarios., que, según dice la FCF es lo que podría pasar el caso del Youtuber.



"El problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo", afirmó la FCF en charla con este diario.

