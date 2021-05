Faustino 'Tino' Asprilla responde por video con mensaje tergiversado

En redes sociales ha dado mucho de qué hablar un video compartido por un usuario en el que se acusa al exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla de, al parecer, amenazar de muerte a algunos manifestantes que estaban cerrando una vía en Tuluá.



El video fue grabado el pasado lunes 3 de mayo y en él se observa coómo los manifestantes tienen un desacuerdo con el jugador, quien se movilizaba en una de sus camionetas.



Según dijeron las personas que estaban en el lugar, en un video que se ha compartido en redes, Asprilla, de 51 años, les habría advertido que llevaría una "metralleta" y "nos daría plomo a todos".



Antes, los presentes se habían referido a él con términos despectivos y expresiones racistas (todo quedó grabado).



Este hecho ha desatado todo tipo de comentarios, en los cuales se acusa a Asprilla de ser indolente con la actualidad del país y recurrir a la violencia.



Por eso mismo, desde su cuenta oficial de Twitter Faustino se pronunció al respecto aclarando la situación:



“Quiero explicar un malentendido que tuve el lunes con una gente aquí en Tuluá, que con mentiras han difundido un video en el que se ve claramente el racismo que tienen en contra mía”, inició.



“Yo iba pasando y estaba cerrado. Simplemente, me regresé, saqué mi celular para grabar y un tipo me insultó, después llegó otro tipo y también me insultó. Cómo ven en ese video, en ningún momento se escucha mi voz y en ningún momento me bajó del carro ahí estaba la Policía inclusive. Yo di la vuelta y me regreso para mi casa”, explicó.



“La gente es muy mal intencionada. Es un momento muy delicado en este país como para que le estén diciendo mentiras a las personas. Todo el que me conoce sabe que yo soy incapaz de hacerle daño a la gente, así que les pido, por favor, mucha cordura”, finalizó.

Un mensaje para Tuluá y Colombia en general, no estoy en contra de nadie solo estoy a favor de la razón, por favor no difundan videos manipulados que atentan contra mi integridad. Un abrazo para todos y que regrese la tranquilidad. pic.twitter.com/9HSqWBvhRN — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 4, 2021

Seguido a esto, el exgoleador invitó a la gente a dialogar, manifestando que también le duele por lo que está pasando el país. Alertó, a su vez, que ya ha sido víctima de amenazas debido a la polémica publicación.



Faustino Asprilla es un icono del fútbol colombiano y mundial. Se destacó en Italia, Inglaterra, Brasil y, por su puesto, Colombia.



