Faustino Asprilla y Catalina Cortés revelan detalles exclusivos sobre su divorcio

Faustino Asprilla es una de las figuras más destacadas dentro del fútbol colombiano. Su trayectoria como delantero en el seleccionado y otros equipos europeos como el Parma y la Juventus lo posicionaron entre los grandes deportistas del balón pie en los años 90.



Debido a su talento con la pecosa, el jugador no solo se abrió paso dentro del deporte, también entre las celebridades del país.

El nombre del Tino era reconocido tanto a nivel nacional como internacional, así que su imagen no pasaba desapercibida, como le habría gustado en algún momento a su exesposa Catalina Cortés Lopera.



(Le puede interesar: Así fue el reencuentro entre la Valdiri y Saruma después de la separación: ¿qué sucedió?).



A principios de 1992, el tolueño y la paisa decidieron casarse a escondidas, sintiendo que su amor superaba toda clase de barrera, empezando por el padre de la mujer, que jamás estuvo de acuerdo con su unión, pues afirmaba "que su hija no merecía la vida social de descontrol que llevaba un futbolista en ese entonces".



Ante todo pronóstico, los dos tomaron la determinación de unirse en matrimonio con una gran felicidad que luego cambiaría del todo, pues la fama le llegó de repente a Faustino y según, Cortés, toda su vida de pareja se transformó.



Durante una entrevista para el programa ‘Tino Asprilla: no nací para perder’, la mujer afirmó que aquel reconocimiento que adquirió tuvo varios frutos para él, pero fue un suplicio para ella, pues la popularidad no solo lo destacó en el mundo deportivo, también entre las mujeres.



"Como en muchos romances de niñez, todo al principio es muy lindo, pero llegó la fama, que fue muy buena para él, pero no fue para mí. Cuando Faustino se volvió famoso con modelos y actrices detrás fue que yo lo perdí porque ni llegaba a la casa", señaló la mujer para el seriado.



(Siga leyendo: Presentadora de 'Día a Día' dio apoyo a Gerard Piqué por su separación con Shakira).

Trasladados a Italia por un fichaje del Tino y con un hijo en camino, la pareja creía que su nuevo destino había tenido un gran giro que mejoraría sus vidas. Sin embargo, el idilio de amor se transformó en un constante disputa.



De acuerdo con la paisa, los conflictos no dejaron de aparecer en su casa, debido a distintas infidelidades que sostuvo el deportista mientras estaban casados, hasta que un día Cortés decidió pedirle el divorcio.



"Yo no quiero esto para mi vida, sufrí, fue una época maluca. Él pasó de no tener nada, a tenerlo todo, sufrí las consecuencias de eso, él estaba con mujeres. La decisión de separarnos la tomé yo, no era por una mujer, era por muchas mujeres", señaló la colombiana, que reside actualmente en Estados Unidos.



(Lea también: Nanis Ochoa, presentadora de ‘Lo sé todo’, confiesa su separación de Juan Pablo Navarrete).

Así mismo, Asprilla confirmó que la determinación de la madre de su hijo le afectó de tal forma, que no deseaba pasar nuevamente por un divorcio, así como notó ya era muy tarde para intentar resarcir las cosas entre los dos.



“Cuando abrí los ojos ya Catalina se me había ido pa’ otro mundo, con otro hombre y eso ya no se pudo recuperar nunca y bueno, sufrimos los dos, eso está más claro que un verraco. Yo me di cuenta de que el matrimonio es una responsabilidad muy grande, del cual fue un fracaso total el que tuve y no soy de las personas que acostumbro a fracasar, entonces evite volver a tener esa mala sensación de una separación” finalizó el futbolista.



Con tres años de matrimonio y uno primogénito de la misma edad, lo que parecía una familia consolidada terminó, al parecer, terminó por el reconocimiento y los gustos propios del deportista, que lo llevaron en un personaje en el que luego no se reconoció: "No es porque hubiera tenido otra mujer, no quería hacerla sufrir por ser mi esposa, me convertí en una persona que no era".

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias