El emotivo mensaje de Farruko a su hermano tras grave accidente

El cantante de trap y reguetón puertorriqueño Farruko dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram el pasado lunes que su hermano, el también cantante Fabían Reyes Rosado, había sufrido un accidente de transito en el sector del Naranjito, en Puerto Rico.

El siniestro ocurrió en la madrugada, cuando el joven transitaba en su motocicleta por una carretera en dirección hacia un puente del lugar. Momentos después colisionó y quedó inconsciente.



En la primera publicación que hizo el cantante, les pidió a todos sus seguidores que hicieran una cadena de oración por su hermano, que aún no reaccionaba y tenia un delicado estado de salud.



"Cúbrelo con tu manto, Señor. A todos mis fanáticos, amigos y conocidos les pido una cadena de oración por mi hermanito, a sus fanáticos también. Es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar. Te amo, no estás solo papi, esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos, no dejen de orar." afirmó en esta red social.(Lea también: Shakira, JBalvin y Karol G nominados a los premios Spotify)

Horas después, el cantante realizó otra publicación en la que afirmaba que su hermano ya se encontraba estable, pero que desafortunadamente había perdido una de sus extremidades. Farruko les pidió a todos sus seguidores que se acercaran a los bancos de sangre del hospital para que las personas que pudieran donaran lo más pronto posible.

Mi sangre, aquí estamos, llegué a pensar que no te volvía a abrazar. Te amo. Vamos pa’ encima, terminator FACEBOOK

TWITTER

En sus dos últimas publicaciones el cantante puertorriqueño agradeció a la vida por darle una segunda oportunidad a su hermano. "Mi sangre, aquí estamos, llegué a pensar que no te volvía abrazar. Te amo. Vamos pa’ encima, terminator. Gracias a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad", escribió junto a una fotografía de ellos dos.

Agradeció a sus seguidores y a las personas que hicieron oraciones por ellos. Finalizó haciendo una reflexión acerca de los momentos inesperados que se pueden presentar en la vida y de como se deben saber afrontar por más duros que sean.



Tendencias EL TIEMPO