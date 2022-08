Farina es una de las caras más conocidas de la industria musical del país. La paisa participó en el programa ‘El Factor X’ en el 2005 y desde entonces se quedó en la memoria de los colombianos.



Aunque muchos la recuerdan desde esos tiempos, Farina ha evolucionado en su carrera artística y se ha convertido en una exitosa representante del género urbano.



En una conversación en The Juanpis Live Show, con Alejandro Riaño, confesó algunos detalles de su vida privada que sus fanáticos desconocían.



La pasión de Farina siempre ha sido la música, sin embargo, antes de ser famosa tuvo que ganarse la vida en un empleo muy diferente al actual. La intérprete de ‘Bendecido’ trabajó como manicurista​ hace unos años.



Según lo que contó en el video, se desempeñó en distintos lugares de su ciudad natal y alcanzó gran reconocimiento por sus talentos.



Para demostrar su habilidad, en ‘The Juanpis Live Show’ se midió a probar que aún recuerda cómo realizar su antiguo oficio. ‘Juanpis’ le llevó materiales y la cantante no tuvo más remedio que volver a sus raíces.



Aunque la entrevista completa aún no ha salido, en el video de promoción aparece Farina enseñándole algunos pases de baile al comediante Alejandro Riaño. La mujer no quiso dejar pasar el momento sin presumir sus habilidades musicales.

La cantante se ha destacado por sus colaboraciones con artistas puertorriqueños. Foto: Instagram: @farinamusic

Su última canción

Los años más recientes han sido de éxito para la cantante colombiana. Hace unos días estrenó su nuevo sencillo ‘Prende y apaga’ con el antioqueño Ryan Castro.



La canción, que hace parte del álbum del artista urbano, ya está disponible en todas las plataformas y fue publicada en Youtube con un video musical.



Esta no es la primera vez que los dos cantantes paisas colaboran en un proyecto juntos. En abril pasado estrenaron ‘Fiesta’, un tema que une los estilos de reggaetón de ambos.



En esta ocasión, el video fue grabado en Medellín y contó con la producción de Nael y Justin.

