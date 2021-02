Fantosmia, secuela que dejó el coronavirus en presentadora Maju Lozano

Aunque hace poco más de un año que convivimos con la pandemia del nuevo coronavirus, aún son muchas las cosas que desconocemos sobre este. Lo cierto es que, una vez la persona desarrolla la covid-19, existe la posibilidad de que los órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones se vean afectados.



De acuerdo con la Mayo Clinic, esos daños que ocasiona el virus en el cuerpo incrementan el riesgo de que los pacientes sufran problemas de salud a largo plazo, algo sobre lo que los científicos aún no saben mucho, pero que han denominado síndrome post covid-19.



"La mayor parte de la gente que tiene la enfermedad del covid-19 se recupera completamente en unas semanas. Pero algunos — aun aquellos que han tenido una enfermedad leve — continúan presentando síntomas después de su recuperación inicial", confirmó el personal de la Mayo Clinic.



Ese es el caso de la presentadora y actriz argentina, de 48 años, María Eugenia Lozano, más conocida como Maju Lozano. Dio positivo el pasado 3 de septiembre y presentó síntomas como llagas en la boca, pérdida sutil del olfato, cansancio y dolor de cabeza, huesos y articulaciones.



Afortunadamente, su estado de salud nunca se complicó y pasó la enfermedad aislada en su casa, siguiendo las indicaciones de su médico personal. Pero, hace poco, en su programa de televisión 'Todas las tardes', confirmó que a pesar del paso del tiempo y de haber superado la covid-19 aún padece algunas secuelas.



“Yo llamo ‘días covid’ a esos días en los que no sabés por qué, pero no tenés aire. Es horrible, pocas cosas más desesperantes que la falta de aire”, contó Lozano.



La confesión la hizo en medio de una entrevista con el doctor Guillermo Capuya, quien aseguró que "se calcula que entre el 10 y el 15 por ciento de los pacientes tienen todavía algunos signos o síntomas (del coronavirus) a largo plazo".



En medio de la conversación Lozano añadió que, además, hay ocasiones en las que no huele nada.



“Algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”.



En ese sentido el doctor Capuya explicó que es una sensación completamente normal y que, inclusive, hay pacientes que perciben olores inexistentes.



"Hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida", aclaró.



Tras la declaración del especialista Lozano exclamó emocionada que justamente esa era su situación.



“¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca cuando le dije que el agua tenía olor a hierba”, apuntó entre risas.

¿Qué es la fantosmia?

La fantosmia es es un tipo de alucinación olfativa en la que la persona percibe un olor irreal. Foto: iStock

Según el neurólogo Jerry Swanson, de la Mayo Clinic, la fantosmia es "una alucinación olfativa que te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno" y que pueden ser agradables o irritantes dependiendo la persona.



Además, destaca que generalmente es provocada por "una lesión en la cabeza o una infección de las vías respiratorias superiores. Por convulsiones del lóbulo temporal, senos paranasales inflamados, tumores cerebrales o la enfermedad de Parkinson".



Por eso, una persona que no se haya contagiado con el nuevo coronavirus y presente estos síntomas debe acudir a su médico.



En el caso de los pacientes covid se recomienda que aún después de ser dados de alta continúen con los cuidados y sobre todo, vigilen su estado de salud y estén alerta ante una posible complicación por las secuelas del virus.



