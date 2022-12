Ashely Madison es uno de los sitios de citas extramatrimoniales más conocidas del mundo con más de 75 millones de usuarios en 52 países. La red social consultó recientemente a sus miembros para descubrir qué piensan (o fantasean) cuando se trata de sexo.



Uno de los datos que reveló el sitio de citas para personas comprometidas indica que la mayoría de ellos no saben cómo expresas sus deseos con su pareja oficial, a pesar de sentir un gran interés por las fantasías sexuales.



El sexo puede quedarse en el camino a medida que pasan los años en las relaciones a largo plazo FACEBOOK

Según Ashely Madison, el 81 % de sus miembros mantiene una relación sentimental desde hace al menos un año, pero el 78 % de ellos asegura tener poca o ninguna satisfacción sexual con su pareja.



Además, reveló que solo el 30 % de sus usuarios cree que puede compartir abiertamente sus deseos sexuales con su pareja oficial. Lo que no significa, necesariamente, que hayan perdido el apetito sexual.

"El sexo puede quedarse en el camino a medida que pasan los años en las relaciones a largo plazo, lo que puede invitar a algunas conversaciones difíciles pero necesarias", dice Christoph Kraemer, director ejecutivo en Latinoamérica de Ashely Madison.



Y añade: "Para muchos de nuestros miembros, esas conversaciones no les llevan a ninguna parte. O bien su pareja principal está satisfecha o simplemente el sexo ya no es tan importante para ellos, lo que puede ser difícil para las personas de naturaleza más sexual. En última instancia, por eso acuden a nuestro sitio: para exteriorizar esa pieza que falta en su relación, con gente que pasa por lo mismo".



Ahora bien, las festividades, como la Navidad, suelen avivar las ideas y fantasías sexuales. Ashely Madison compartió el listado de las más populares entre sus miembros.



-Novedad, aventura y variedad (por ejemplo, fantasías sobre actos sexuales nuevos o inusuales): 94 %

-Intimidad, romance y pasión (por ejemplo, fantasías que implican una fuerte lujuria o un deseo apasionado): 94 %

-Promiscuidad (por ejemplo, fantasías sobre sexo con muchas personas diferentes) 89 %

-No monogamia (por ejemplo, fantasías sobre sexo con alguien que no sea la pareja principal) 82 %

-Sexo con varias parejas (por ejemplo, fantasías sobre sexo en grupo) 77 %

-Sexo tabú y prohibido (por ejemplo, fantasías sobre ver a otros practicar sexo) 65 %

-Poder, control y sexo duro (por ejemplo, fantasías sobre bondage) 63 %

-Homoerotismo y cambio de sexo (por ejemplo, fantasías son travestis) 24 %

