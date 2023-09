Sin duda alguna, la llegada de la estrella argentina Lionel Messi a tierras estadounidenses marcó un impacto notable en el Inter Miami.



El equipo de los flamencos, que antes ocupaba el último lugar en la Conferencia Este de la MLS, se elevó al decimotercer puesto.

Sin embargo, no todo es color rosa para los dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino. Durante un reciente enfrentamiento contra Toronto, Messi sufrió una lesión en el minuto treinta y siete, lo que planteó preocupaciones para el equipo y sus seguidores.



(Lea más: Fernando Botero: ¿de cuánto era la fortuna del artista colombiano?).



La situación se complicó aún más cuando, al igual que el argentino, los aficionados comenzaron a abandonar el estadio Lockhart Stadium. Todo eso porque sabían que este era el fin de partido para el ‘crack’ que dio lo mejor durante los primeros minutos.

¿Efecto Messi? Los aficionados del Inter de Miami abandonaron el juego tras lesión del astro argentino. pic.twitter.com/IcvvuxupDO — Sonó Madera (@sonomadera) September 21, 2023

Además, de inmediato las redes sociales se inundaron de videos que mostraban cómo las gradas se vaciaban después de la salida de Messi. Lo que generó una variedad de opiniones en línea.



Mientras algunos criticaron esta reacción como "un claro ejemplo de un club con aficionados centrados en un solo jugador", otros defendieron a los asistentes al estadio, argumentando que "cada persona compra su boleto y tiene derecho a hacer lo que desee".



(Le recomendamos: Indignante: mujer metió a su hijo en el congelador para 'poner a prueba' a su esposo).

El próximo partido del Inter Miami está programado para enfrentar a Orlando City el domingo 24 de septiembre en el Orlando City Stadium, donde la presencia del jugador es incierta debido a su lesión.

Gerardo Martino, dirigente del Inter Miami, se refirió al estado de salud de Lionel Messi

"En principio, es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina no tenía lesión muscular. Nosotros lo preservamos por esa misma cicatriz y yo creo que sigue siendo lo mismo, pero lo estoy diciendo más por una conversación con él. Hay que esperar, quizás ser más cautos de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo continuamos", explicó.



(Lea también: Se divorció de su esposo y a sus 49 años se casó con ella misma: 'Me amo y me elijo').



El periodista Federico Bueno, quien sigue el día a día del cuadro de los flamencos, adelantó que no hay lesión en la vieja cicatriz del jugador

*Este contenido fue rescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias