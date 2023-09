La artista Aitana Ocaña tal vez hace algunos años haya sido poco conocida, especialmente fuera de su país natal, España, no obstante, hace meses la cantante ha estado en el ojo público por la relación que al parecer tiene con el colombiano Sebastián Yatra.



Muchos seguidores de la cantante y de los internautas han hecho varios comentarios sobre los temas musicales que ha compuesto, especialmente los de su nuevo álbum.



La joven cambió su imagen y hasta las letras de sus canciones, que distan de lo que fueron sus inicios.

Ahora se escucha a una Aitana con más temas adultos, entre los que se encuentra la canción ‘Luna’ la cual muchos internautas han mencionado que se refiere a su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra.



No obstante, otros piensan que esta canción va más allá de una dedicatoria de amor.



Varios creen que esta canción es una respuesta al tema musical ‘Básicamente’, que muchos han relacionado con el amorío que llevan estos dos artistas.



"Tremenda declaración", "Sebas tiene una canción que se llama Básicamente, donde él se refiere a sí mismo como la Luna y la letra coincide en que era para ella", "Ellos no dicen nada, pero, a su manera, en forma de canciones le gritan al mundo lo enamorados que están", son algunos de los comentarios que han hecho algunos seguidores de la pareja de artistas.



La letra de la canción de Aitana anota:



Tú, mi Luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y las estrellas se molestan

Me miras más que a ellas



Tú, mi Luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y cuando estás todo es seguro

Y si te vas se vuelve oscuro



Tantos años que costó estar juntos

Cada uno en su lado del mundo

Solo en sueños te besaba

Porque nunca lo aceptaba



Por el lado de Yatra, esta es la canción que los usuarios de internet relacionan con Aitana:



Básicamente aquí estamos los dos

La Luna soy yo, el planeta eres tú

Y has ido girando, buscando una luz

Probablemente otra vez salga el sol

pero aquí estoy yo, porque aquí estas tú

Te quedas girando, esperando mi luz



Lo intentamos y está mal

porque tú no eres capaz

de darme un beso y no volar (...)

Contigo y las estrellas yo no puedo ir despacio

Conmigo tú te estrellas, como un loco te salvo



Aunque los cantantes no han confirmado su relación, muchos medios de comunicación han dado por hecho que estos artistas están juntos desde aproximadamente el 2019, pero fue en el 2017 cuando se conocieron en el programa ‘Operación Triunfo’.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

