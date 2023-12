‘Aquaman 2’ la rompió en taquilla, pero no convenció a los fanáticos del Universo de DC

Con la Navidad llegó el estreno de ‘Aquaman 2 y el reino perdido’, película con la que se espera se cierre la saga de superhéroes de DC Cómics (DCEU).

Aunque se estaba hablando mucho del filme en redes sociales, en su primer fin de semana solo logró recaudar 40 millones de dólares en Estados Unidos, frente a los 205 millones de dólares invertidos.



Aunque las cifras son muy bajas, se espera que en los siguientes días pueda recuperarse, tal cual sucedió con la primera entrega del 2018. En ese entonces, recibió 60 millones de dólares el primer fin de semana, pero al final consiguió 1.150 millones de dólares en todo el mundo.

‘Aquaman 2’ no le gustó a muchos fanáticos

‘Aquaman 2 y el reino perdido’ gira en torno a una alianza que Arthur Curry hace con su medio hermano, Orm Marius, para salvar el reino de Atlanta de Black Manta.



Esta película ha generado mucha controversia por la presencia de Amber Heard como Mera, a causa del polémico juicio que se llevó a cabo junto a su exesposo, el también actor Johnny Depp, en este mismo 2023.

La actriz, solo tuvo un par de apariciones que dejaron más dudas que respuestas, por lo que hubo quienes aseguraron, como el caso del usuario de TikTok, Lalo Fernán, que era mejor sacarla del todo de la cinta en lugar de haber tenido una presencia que no aportó mucho.

La historia también fue criticada por Toniogeeek en TikTok, argumentado que el guion fue muy “soso” (careció de gracia) y una narrativa “aburrida”, debido a que “tuvo mucha información” que al final no se desarrolló.

También destacó que algunas actuaciones “se vieron forzadas”, lamentando que la primera película fue “muy buena”.



A pesar de esto, otros internautas destacaron que sí les gustó la película en los comentarios de ambos videos citados: “Bueno, a mí sí me gustó”, “Qué equivocado estás,’ ‘Aquaman 2’ es una hermosa película, me encantó”, “La vi en su estreno me gustó la disfrute y es entretenida, buena acción y efectos especiales. La recomiendo mucho”, “Está pasable”.



