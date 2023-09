Fanny Lu dara el ‘Sí’ por segunda vez. La cantante, actriz y modelo colombiana contraerá matrimonio con el empresario peruano Mario Brescia, con quien lleva más de siete años de noviazgo.

(Lea también: Arelys Henao y Fanny Lu comparten nueva colaboración musical llamada 'Pacto de olvido').

Fue en febrero de 2022, a través de sus redes sociales, que la intérprete de ‘Tú no eres para mí’ anunció su compromiso con una sencilla pero contundente fotografía: en esta, un reluciente anillo sobresalía de su dedo anular.

“¡Valió la pena!”, escribió la artista caleña en la descripción de la publicación, que se llenó de mensajes de amor y respaldo por parte de sus seguidores y colegas.



A varios meses de conocerse la noticia, los presentadores de ‘Lo sé todo’ dieron más detalles de la ceremonia que, según ellos, se llevará a cabo en Cartagena en diciembre.

“Nos contaron que al parecer el rumbón no va a ser solo el primero de diciembre, pues se tiene presupuestado una megarumba”, indicó el presentador Ariel ‘el Gordo’ Osorio.



“Eso no es una simple rumbita por ahí, no es una simple piñata, nada de eso. Esa rumba va a durar más de una semana”, añadió Oswaldo Martínez.



Según lo contó Fanny Lu en una entrevista para el canal de YouTube de Diva Rebeca, la propuesta ocurrió en época navideña y fue una gran sorpresa, que la embargó de felicidad.

(Siga leyendo: El problema de salud de Fanny Lu que la obligó a cancelar conciertos).

“Nos vamos a la cena de Navidad y en la mañana me despierta con eso. Abro mi regalo y yo como qué, o sea ¿esto es un anillo normal? Esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es un anillo de compromiso no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome. Diga algo, llore, algo”, señaló en su momento.

Antes de darse una oportunidad con Brescia, la artista estuvo casada con Juan Carlos Madriñán, quien es el padre de sus dos hijos, Valentina y Teo, y en su momento fue su mánager.

(De interés: ¿Fanny Lu está embarazada? Publicación en sus redes sociales genera dudas).

En una entrevista, hace unos años, con la presentadora mexicana Mara Patricia Castañeda, Fanny Lu confesó que su entonces esposo la traicionó con una de sus mejores amigas del momento.

“Fue muy duro porque fue una doble pérdida, no es solo una infidelidad, es un acto de deslealtad, y la amistad requiere lealtad. Pero ha pasado el tiempo y se han sanado las heridas”, afirmó.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Zulma Rey y Diego Sáenz están saliendo? Los exparticipantes de 'MasterChef' aclararon

‘Otro Nicolás’ habla de cómo escándalo de Nicolás Petro afectó a familia presidencial

Christopher Carpentier, jurado de MasterChef, apareció en la clínica ¿Está bien?

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO