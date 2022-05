La cantante caleña Fanny Lu, conocida por canciones como 'Tú no eres para mí' y 'Celos', subió a su cuenta de Instagram una foto que tiene entusiasmados a todos sus seguidores, pues, al parecer, la artista estaría embarazada por tercera vez.



(Lea también: Video: Lincoln Palomeque compartió tiernos momentos con sus hijos).

Fanny Lu, de 49 años, subió unas historias con cuenta regresiva, en las que les avisó a sus seguidores que estaba por hacer un anuncio muy importante. Luego de unas horas, publicó una imagen de una ecografía, y escribió: "¡Es una niña!".



Sus seguidores no tardaron en reaccionar, y la publicación, que tiene más de 66 mil 'me gusta', se llenó de comentarios felicitando a la artista y deseándole lo mejor.



Cabe resaltar que Fanny Lu no dio muchos detalles al respecto, por lo que muchos internautas creen que también podría tratarse de que se convertirá en abuela. Además, en la ecografía se lee 'Madriñan', que es el apellido de su expareja y padre de sus dos hijos, Juan Carlos Madriñan.



(Puede leer: Sebastián Yatra habla sobre supuesto video íntimo filtrado)

El pasado mes de febrero, Fanny Lu también dio la noticia de que se comprometió con su novio, el empresario peruano Mario Brescia, quien, según la revista 'Vea', ha sido su pareja por los últimos 7 años.



"Valió la pena", escribió la cantante en una publicación, que acompañó con una imagen de un anillo.



Fanny Lu estuvo casada por aproximadamente 12 años con Juan Carlos Madriñan, con quien tuvo dos hijos, Mateo y Valentina.



Cabe resaltar que la artista ha sido reservada con su vida privada, por lo que en redes sociales publica pocos detalles de su familia.



(Además: ¿Bad Bunny en Cali? Conmoción en centro comercial por un imitador)

Más noticias

Mara Cifuentes respondió a pregunta sobre su intimidad: 'Soy una sirena'



Cintia Cossio mostró imágenes de cuando sufría de bulimia y anorexia



Aparece mujer que echó bebida a Karol G: 'las cosas no son como parecen'



ELTIEMPO.COM