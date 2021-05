Fanny Lu cuenta que su ex esposo le fue infiel con su mejor amiga

Fanny Lucía Martínez, mejor conocida en el ámbito musical como Fanny Lu, reveló detalles sobre su separación del empresario Juan Carlos Madriñán. Una infidelidad por parte de su ex esposo con su mejor amiga del momento habría sido el detonante final.



(Además: ¿Sara Uribe todavía se habla con Freddy Guarín?).

La caleña estuvo casada desde 1999 hasta 2011 con quien también fue su mánager y padre de sus dos hijos. En una entrevista reciente con la presentadora mexicana Mara Patricia Castañeda, explicó cómo se enteró de lo que ella calificó como una “deslealtad”.



“Yo lo sospechaba, era algo en mi corazón que me lo decía. Ella no era mi amiga de toda la vida, pero era mi mejor amiga del momento”, puntualizó.



Fanny Lu comentó que puso fin a sus sospechas el último día de las grabaciones del reality mexicano ‘Pequeños Gigantes’, en el que ella era jueza.



(Siga leyendo: En San Andrés, confunden a 'La Liendra' con J Balvin).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



“Fue muy duro porque fue una doble pérdida, no es solo una infidelidad, es un acto de deslealtad, y la amistad requiere lealtad. Pero ha pasado el tiempo y se han sanado las heridas”, dijo.



También detalló que el proceso de divorcio fue muy duro para ella en su momento, pues “era mi parcero, mi aliado, el padre de mis hijos, mi soporte”.



Para aquel entonces, la cantante regresó de México a Colombia para las grabaciones del programa ‘La Voz Colombia’. “Yo creo que las personas que me veían en televisión no se dieron cuenta de que yo estaba viviendo ese momento”, concluyó.



(Además: Ella es Katherin Giraldo, la hermana de la cantante Karol G).

Él fue un gran esposo y es un gran padre, lo veo feliz y eso me hace feliz a mí. FACEBOOK

TWITTER

Si bien estaba atravesando por una situación compleja, aseguró que el programa le ayudó a mejorar su estado sentimental.



La cantante también comentó que su expareja está casado actualmente con quien era su mejor amiga, sin embargo, aseguró que los perdonó y les desea mucha felicidad.



“Él fue un gran esposo y es un gran padre, lo veo feliz y eso me hace feliz a mí. Con el tiempo entendí que tal vez yo estaba muy ausente y que uno no debe juzgar sin conocer las situaciones”, indicó.



(Le recomendamos: Así fue el encuentro entre Mateo Carvajal y Jessica Cediel).

Finalmente, contó que, por su parte, se encuentra muy enamorada de su actual pareja y tiene una buena relación con su ex.



Además, contó que la canción ‘Yo Quiero Un Amor’, escrita por ella y lanzada recientemente, está inspirada en los aprendizajes que esta experiencia le dejó. “Soy una soñadora del amor, creo en él, aunque haya vivido una experiencia muy difícil”, señaló.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias