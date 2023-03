La cantante colombiana Fanny Lu ostenta una consolidada carrera en la industria musical colombiana. A sus 50 años, la artista sigue lanzando música y realizando presentaciones nacionales e internacionales.



Es por eso que no poder presentarse ante sus fanáticos la llena de tristeza. Sin embargo, esta vez su salud no se lo permite y debe guardar reposo por recomendación de su médico.



Fanny Lu les contó a sus seguidores a través de las redes sociales que está sufriendo un problema de salud en su garganta que la obliga a permanecer en silencio. Por ello, tuvo que cancelar varias presentaciones que tenía programadas.



En el video que compartió la artista en su cuenta de Instagram se le ve triste mientras una voz que no es la suya explica que no podrá presentarse en Perú el próximo 25 de marzo por problemas con sus cuerdas vocales.



"Muy triste de no poder cantarte el 25 de marzo mi querido Perú y muy triste de no compartir tarima con ustedes mis queridos compañeros", escribió Fanny Lu.

