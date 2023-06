El nombre de Taylor Swift no ha parado de sonar desde hace varios meses. Puntualmente, desde que su gira musical, The Eras Tour, logró revolucionar el mundo entero. Desde entonces se ha convertido tendencia, especialmente por sus fanáticos que han hecho hasta lo imposible para ver a la artista.



Entre ellos están los 'swifties' argentinos, pues, desde que se anunció que la cantante tendría tres presentaciones consecutivas en el Estadio River Plate en noviembre, han estado acampando a las afueras del recinto.



(Puede ser de su interés: Fans de Taylor Swift usarán pañales en su concierto: ‘Para no perderme ni un minuto’).

La fiebre por la cantante ha sido tal, que muchos están haciendo todo lo que está en sus manos para no perder la oportunidad de verla de cerca. Tanto así, que algunos han decidido poner carpas fuera del estadio.



Sin embargo, parece ser que esto no es algo improvisado. De acuerdo con unas capturas de pantalla compartidas por un usuario en Twitter, quienes están acampando tendrían un estricto mecanismo de convivencia.

(Le recomendamos: Desempolvando recuerdos: las presentaciones más recordadas de Taylor Swift).

Con la frase "ni para laburar te piden tanto", @therealbuni publicó las conversaciones de WhatsApp en las que se pueden leer la lista de requisitos para poder participar en esta curiosa fila.

Se debe avisar con anticipación si vas a bajarte de un día que estés anotada/o en el excel FACEBOOK

TWITTER

“Avisar con anticipación si vas a bajarte de un día que estés anotada/o en el excel, como mínimo con 24 horas de anticipación, sino se te descontarán horas. En caso de dejar plantada, se hará expulsión”, se puede leer.



Además, explica que no se permitirá la participación de menores de edad, que se debe mantener el orden y la limpieza, así como que mínimo se deben quedar 15 horas al mes en la carpa y que, en caso de no cumplir, "se puede acumular al mes siguiente".

Filtraron la lista de requisitos para estar en las capas que esperan a Taylor Swift

Ni para laburar te piden tanto 💀☠️☠️ pic.twitter.com/4BwofjZa73 — ElBuni (@therealbuni) June 8, 2023

Frente a esto, cientos de personas han reaccionado con comentarios burlescos, graciosos e incluso de asombro.

Cabe recordar que la intérprete de 'Bad Blood' ha realizado otras giras internacionales en el pasado, pero esta es la primera vez que pisará suelos latinoamericanos.



Así mismo, el recital dura aproximadamente tres horas, ya que cuenta con un repertorio de más de 40 canciones que a su vez es dividido en 10 actos.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS