Dos presentadores se han vuelto virales en las redes sociales al manifestar su frustración por no haber podido tomarse una fotografía con el cantante vallenato Silvestre Dangond en los últimos diez años. Los involucrados serían unos periodistas de televisión, quienes anunciaron la llegada del artista a Chile.



(Siga leyendo: Secuestran camión que contenía mercancía de Harry Styles en Brasil).

Como tenían pases de prensa al evento, se dispusieron a esperar al intérprete de ‘Las locuras mías’ tras bambalinas para poder saludarlo y, al fin, poder tomarse una foto con él. No obstante, mostraron su descontento por la actitud que tomó el nacido en Urumita.



Según comentaron, cuando intentaron interactuar con Dangond, su equipo de trabajo se acercó a los comunicadores y les impidió grabarlo. De igual forma, el vallenatero no los determinó y siguió directo a la tarima para presentarse ante su público.



(También: Mototaxista instaló televisor para que sus pasajeros no se pierdan el mundial).

"Viejo, no grabes por favor, no se puede grabar": expresó un hombre del staff de Silvestre Dangond al presentador.



Así mismo, el periodista expresó su descontento al llevar varios intentos fallidos: "Ha sido tremendamente difícil, pero bueno, hay artistas que son así y hay que entenderlos. Este es el tercer concierto que lo presentamos y no hemos podido tomarnos una foto con él. Llevo como 10 años esperando una foto y nada".



"El artista acaba de salir muy rápido, no lo logramos", agregó.



(Lea: Siameses denuncian que reciben un solo salario por su trabajo a pesar de ser dos).

Más noticias