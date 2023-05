La polémica suscitada por las indirectas de Anuel a Karol G y a Feid, quien sería el nuevo interés amoroso de la cantante paisa, no ha sido indiferente a nadie. Mucho menos aún a los fanáticos de las celebridades, quienes han elegido y, a su manera, apoyado un bando en medio de la controversia.

Aunque Feid no ha respondido directamente a las supuestas provocaciones del intérprete de ‘Mejor que yo’, al parecer, su fanaticada lo hizo por él. Al menos así lo dejó ver un video que se viralizó recientemente en redes sociales.

En el metraje, el cantante y compositor colombiano se encuentra en el escenario interpretando su éxito ‘Castigo’, mientras que en la pantalla que reposa a sus espaldas aparecen algunas imágenes del público. Unos graban con sus celulares, otros se limitan a cantar y, unos cuantos más, sostienen carteles en sus manos.



Fue precisamente una de esas pancartas la que se robó la atención. “F(...)ck, Anuel”, es la corta, pero contundente frase que se logra leer en la enorme pantalla. Sin prestar la más mínima atención a la misiva de sus seguidores, el intérprete de ‘Normal’ continúa animando, cantando y bailando sobre una monster truck.

La respuesta de los fanáticos del ‘Ferxxo’ se da luego de una serie de controvertidos mensajes publicados por Anuel. En una publicación que incluía una versión ofensiva del tema ‘Peaches’, el puertorriqueño también incluyó una fotografía suya sosteniendo un cartel que decía “F(...)ck, Ferxxo”.



Sin embargo, la cosa no quedó ahí. En la misma descripción del post, Anuel escribió: “Y esta se la dedico a tu novio, bebé”. La dedicatoria la acompañó con más de una decena de corazones verdes, por lo que los usuarios en redes sociales no dudaron en atar cabos y concluir que el dardo iba dirigido a Feid.



Esta no es la primera vez que los entusiastas del artista paisa se involucran en la polémica. Hace tan solo unos días atrás, tomó protagonismo un clip en el que un imitador de Feid pasea por las calles de Medellín con una pancarta en la que se lee: "Anuel, ya no es bebesita, es morr". Esto con respecto a la supuesta relación que sostiene Karol G con ‘Ferxxo’.

Los dardos de Anuel a Karol G y Feid



El más reciente lanzamiento de Anuel, ‘Mejor que yo’, no ha hecho más que avivar su polémica separación con Karol G. Ahora, que todo parece indicar que la artista paisa se encuentra inmersa en un romance con Feid, el rapero puertorriqueño ha lanzado directos y contundentes dardos.



Lo ha hecho en presentaciones en vivo, pero también en las redes sociales. Hace unas semanas, por ejemplo, publicó un fragmento de su nuevo sencillo en Instagram y en la descripción escribió: “Te la dedico, bebé”. Acto seguido, etiquetó la cuenta de Karol G.

Pero las indirectas para su expareja no terminaron ahí. Como si la letra de la nueva canción no hubiese sido suficiente, Anuel publicó varias historias relacionadas con el lanzamiento del tema. Lo que llamó la atención es que, en su mayoría, estuvieron acompañadas de corazones verdes, un color que se ha vuelto insignia de 'Ferxxo'.

Después de una larga lista de mensajes crípticos, Anuel decidió dejar de lado el secretismo y se fue de frente contra Feid. “Y esta se la dedico a tu novio, bebé”, escribió el puertorriqueño en la descripción de una publicación que incluía una versión ofensiva de ‘Peaches’, de la película ‘Mario Bros’.

En una publicación por el Día de las Madres, el artista boricua actualizó a sus seguidores y señaló que había sido bloqueado de Instagram, al parecer, por ‘La Bichota’. El motivo, según él, es que “alguien se puso celoso”. Por los corazones verdes que adjuntó, las miradas volvieron a recaer sobre Feid.



“¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche. Adivinen quién y por qué. Parece que alguien se puso celoso y se encabronó", expresó Anuel hace dos días.

¿Cómo se hace un reguetón? Feid lo explica

