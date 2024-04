Joven denuncia que sufrió delicada lesión en su ojo derecho durante concierto de Karol G en Perú

'Mañana será bonito tour' fue una de las giras más exitosas a nivel mundial. La 'Bichota' verdaderamente la "sacó del estadio" en más de una ocasión, gracias a un concierto que incluyó luces, bailarines e incluso una historia contada por sirenas y animaciones varias.

En su paso por Latinoamérica, Karol G se detuvo en el Estadio de San Marcos en Lima, Perú, el pasado 13 de abril. Aunque para la mayoría de los asistentes fue una experiencia "mágica", según como lo describen en redes sociales, hubo una joven que denuncio a través de TikTok que esta tal vez no había sido la mejor noche de todas, debido a un grave incidente ocurrido hacia el final del concierto.

Compartir La joven contó su historia en redes sociales. Foto:TikTok: Mayra Liz

Según la joven, habría resultado herida al momento en el que se usó pirotecnia en el cierre del evento.

Mayra Liz, la joven afectada, explicó que mientras los fuegos artificiales se alzaban en el aire, ella, de repente, sintió un pequeño objeto en su ojo derecho.

"Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario, cuando siento que algo me entra al ojo y, entonces, yo bajo la cabeza y digo: algo me entró, algo me entró", dice en el video, en el cual se puede ver uno de sus ojos tapados con una gasa. Fue entonces cuando se dirigió a una de las carpas de primeros auxilios del lugar.

Allí le indicaron que debía lavarse con agua, pero, según ella, "en el lugar no había lavaderos". Al supuestamente no obtener la ayuda esperada, otra persona presente en el lugar, ajena a los servicios médicos, la revisó, observando que en su párpado había un objeto puntiagudo negro.

La joven volvió la carpa buscando ayuda por parte de los expertos, pero el personal le indicó que debía ir a un centro de atención médica para poder ser atendida de manera correcta.

Por la naturalidad del evento, conseguir transporte fue otro de los inconvenientes que tuvo que sortear. Como el personal de salud del concierto le dijo que no podían trasladarla a algún hospital cercano, la mujer tuvo que caminar varias cuadras, lejos del estadio, para conseguir un taxi que no cobrara de más y la llevara a una clínica.

'Me frustré mucho'

Al ingresar a urgencias la entendió una doctora quien le dijo que "no tenía nada".

"Yo le dije que cómo que no tenía nada, si me acababan de sacar una punta negra del ojo. De ahí me pasaron a caja para pagar mi historia clínica y tuve que volver, para mi mala suerte, con la misma doctora", comentó la joven.

Lo que sí me hizo sentir mal y frustrada (...) es que nadie te ayuda

En la denuncia, Mayra Lis dice que le trató de dar más detalles para que la médica encargada fuera más empática, pues la situación fue "frustrante" debido a su actitud. Momentos después, le anestesiaron el ojo, revisaron a fondo e hicieron una limpieza.

"Lo que sí me hizo sentir mal y frustrada (...) es que nadie te ayuda", concluyó. Dichos videos fueron publicados el 14 de abril, un día después del concierto.

El 15 de abril, la usuaria aclaró que se está recuperando y agradeció a quienes se preocuparon por ella.

Hasta el momento, la productora no se ha pronunciado sobre los hechos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

