Bad Bunny en las últimas semanas ha sido la gran noticia. Entre su caída en su concierto en Guatemala, la locura que ha generado su gira por Latinoamérica y el hecho de ser el artista más escuchado en Spotify; su nombre ha resonado en medios de toda la región.



En Colombia, por ejemplo, su presentación en Bogotá no solo dejó a miles de fans satisfechos, sino también sembró el caos en el Movistar Arena cuando decenas de personas intentaron entrar al estadio El Campín de manera violenta y sin boleta.

El destino más reciente del reguetonero fue México, en el estadio BBVA de Monterrey, donde miles de asistentes vibraron al ritmo de 'Titi me preguntó', 'Ojitos lindos' y 'Me portó bonito' el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre.

Fueron cientos los comentarios en redes sociales en favor del show, pero también hubo quienes no disfrutaron tanto la presentación del puertorriqueño. Ese fue el caso de una joven mexicana que opinó en su cuenta de Twitter que no valió la pena con respecto al alto precio de las boletas.

'TQM', Bad Bunny. Sí cantas bien y estás muy guapo, pero este concierto NO VALE LOS 10 MIL PESOS QUE PAGUÉ FACEBOOK

TWITTER

"Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque, la verdad, nada novedoso. No se veía casi nada, el show pues medio 'mosqueado', Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada", fueron las palabras de la fanática.



"Genuinamente me gusta mucho Bad Bunny, pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración, ni el sonido, ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos mexicanos (2.442.000 pesos colombianos, aproximadamente) DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho", concluyó.

A pesar de que la joven quitó el acceso a sus trinos, ya era demasiado tarde. Su crítica se hizo viral y generó un debate en redes sociales con respecto a cuánto se debe o no pagar por un concierto y acerca de la calidad de la música de Bad Bunny.

Yo también amooooo a Bad Bunny y te apoyo. Fue el boleto por el que más pagué este año, y ni de pedo el show se compara con Rosalia, Día Lipa o Coldplay. — Thal (🐓 de oro de libre pastoreo) (@thalmusa) December 5, 2022

Tanto los fanáticos del reguetonero puertorriqueño como los contradictores de sus letras se hicieron sentir.

