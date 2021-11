Jessica Cediel y famosos que han tenido errores de ortografía en redes

La Real Academia Española define a la ortografía como “la forma correcta de escribir respetando las normas”.



Sin embargo, en medio de trinos y publicaciones en redes sociales, a los famosos se les olvida la ortografía, a veces incluso sin culpa, y cambian letras que sus seguidores no perdonan.



Algunos de ellos los alertan de sus equivocaciones y los corrigen con un ímpetu casi absurdo.

Jessica Cediel

La presentadora, de 39 años, ha hecho carrera en varios canales de televisión como ‘RCN’, ‘Caracol’, ‘Univisión’ y ‘Telemundo’.



La también modelo compartió una fotografía en su cuenta de Twitter hace algunos días. Sin embargo, en la descripción de la imagen se equivocó y recibió cientos de comentarios de los internautas por su ortografía.



“Me mereces y te merezco… como la vez!”, escribió a sus más de cinco millones de seguidores de la red social.

Me mereces y te merezco… como la vez! ❤️💋😋🍒 pic.twitter.com/39LUDQh4hP — Jessica Cediel (@jessicacediel) November 24, 2021

“¿Cuál vez?”, “nos dejó en ascuas con esa frase a medias”, “revisa en Google los usos de vez y ves en una oración”, son algunos de los comentarios de los usuarios.



Cediel empleó el sustantivo ‘vez’ en su trino, pero lo correcto era utilizar el verbo conjugado ‘ves’ y acentuar ‘cómo’, ya que era una pregunta.



“Me mereces y te merezco… ¿cómo la ves?”, hubiese quedado.



La bogotana luego escribió otro trino en el que, al parecer, se refirió a su error.



“Yo estoy feliz! Y sé que muchos por aquí también. Gracias a Dios somos humanos y podemos equivocarnos!”.

Yo estoy feliz! Y se que muchos por aquí también. ❤️ Gracias a Dios somos humanos y podemos equivocarnos! Lo chistoso es que hay otros “idiotas” sufriendo! Jajajajaja🤣 a esos… Gracias por estar pendientes hasta del más mínimo movimiento! 😉 — Jessica Cediel (@jessicacediel) November 24, 2021

Margarita Rosa de Francisco

La actriz y activista utilizó su cuenta de Twitter para referirse a sus “posibles errores recientes de ortografía”.



“1. El plural de “gángster” es “gánsteres” (lo vi en Google). 2. “No descansemos hasta que no renuncie”. ¿Esa doble negación va o no va? Sólo acepto las respuestas de correctores de estilo con tesis sin plagio y años de experiencia”, publicó en su cuenta con más de 2 millones de seguidores.



Mis posibles errores recientes de ortografía: 1. El plural de “gángster” es “gánsteres” (lo vi en Google). 2. “No descansemos hasta que no renuncie”. ¿Esa doble negación va o no va? Sólo acepto las respuestas de correctores de estilo con tesis sin plagio y años de experiencia. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 24, 2021

Varias personas trataron de solucionar la duda que planteó Margarita sobre la doble negación de la frase “no descansemos hasta que no renuncie”.



Por ejemplo, la escritora Carolina Sanín le dijo que “no solo es correcto, sino que es necesario”.

Ese doble negativo no solo es correcto, sino que es necesario. Es la manera de decir eso en español. Te mando besos. — Carolina Sanín (@SaninPazC) November 25, 2021

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) entró a mediar en la duda ortografía y aclaró que “el uso de «no» en «hasta que no» es innecesario en casos como el que indica, pero se considera admisible”.

#RAEconsultas El uso de «no» en «hasta que no» es innecesario en casos como el que indica, pero se considera admisible. Sobre este «no» expletivo, v. https://t.co/cIlH2UxgMe (§ 1) y la «NGLE» (§ 48.11a y ss.: https://t.co/tc2mS7jP3V). — RAE (@RAEinforma) November 24, 2021

Daniela Calle

La ‘influencer’ Daniela Calle tiene un canal de YouTube con su pareja María José Garzón. Lo llaman ‘Calle y Poché’ y es reconocido por sus videos de estilo de vida, maquillaje y moda.



Calle cometió un error en sus redes sociales al expresarle afecto a sus seguidores.

“Ame a verlos visto hoy”, trinó la joven.



Ame a verlos visto hoy 🥰 — Daniela Calle (@danielaacallee) November 24, 2021

De inmediato otros internautas la corrigieron por no acentuar el verbo amar en pasado (amé) y olvidar el verbo haber.



“Amé haberlos visto hoy”, era lo correcto.



“Alguien me puede decir por qué escribí esto así? Hahaha estaba dormidaaaaaaa (sic)”, escribió la ‘youtuber’ horas después.

Alguien me puede decir por qué escribí esto así? Hahaha estaba dormidaaaaaaa https://t.co/YMtV5QRJqo — Daniela Calle (@danielaacallee) November 24, 2021

Manuel Turizo

El cantante y compositor, de 21 años, compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la cual aparecía haciendo ejercicio.



“Quien dijo que el barón no le mete al pernilll. Saludos a los pati garza a meterle”, aseguró.



El intérprete de ‘Una lady como tú’, ‘Déjala que vuelva’ y ‘Esperándote’ fue criticado por los usuarios de la red ante el mal empleo de la palabra ‘barón’, pues lo correcto era ‘varón’.



“Por ahí me la están montando, que no termine el bachillerato, que varón no se escribe con b, sino con v”, aseguró en otra publicación.



Además, hizo frente a los comentarios de quienes decían que no finalizó sus estudios de secundaria: “Sí lo terminé, por internet, pero lo terminé. Bueno, sí, me equivoqué, todo bien”, mencionó en marzo de este 2021.

Anuel AA

El puertorriqueño popularizó la palabra ‘bebesita’ en sus canciones. Por ejemplo, así inicia ‘Secreto’, la colaboración que hizo con la colombiana Karol G.



En una de sus publicaciones de Instagram celebró que el video de dicha colaboración tuviera tanta acogida.



“BEBESIIITAAAAA!!!!!!!! 184 millones de views en 2 semanas (sic)”, compartió a sus más de 25 millones de seguidores.

También calificó de ‘bebesita’ a su entonces novia.



“Bebesitaaaaaa bebe bebesitaaaaa!!!!!!!!! Karol G. LA MUJER MÁS BELLA Y MÁS HERMOSA!!!!!!!!”, escribió en la publicación que superó los dos millones de ‘me gusta’ en la red.



Una usuaria de Twitter quiso saber si estaba bien escrita y por ello le preguntó a la Real Academia Española.



“Ya que está de moda esta palabra ¿Cómo es la forma correcta? ‘Bebecita o Bebesita’. Solo para que a cierto público le quede claro”, cuestionó.



La RAE precisó que “el interfijo que va entre la raíz y el sufijo diminutivo se escribe con «c»”. Así las cosas, es bebecita.



¿Anuel popularizó un error gramatical? Al menos, por la respuesta de la RAE, se cree que sí.

#RAEconsultas El interfijo que va entre la raíz y el sufijo diminutivo se escribe con «c» («-c-» o «-ec-»): «pececito», «lucecita», «bebecita»... — RAE (@RAEinforma) July 11, 2019

Luisa Fernanda W

La ‘influencer’ y su pareja Pipe Bueno abrieron un restaurante de comida mexicana cerca a Bogotá.

A mediados de este año, la ‘youtuber’ contestó algunas preguntas que le hicieron sus seguidores de la red social Instagram sobre su emprendimiento. Uno de los internautas quería saber por qué el establecimiento lo inauguraron en la capital y no en Medellín.



“La oportunidad se dio en Bogotá. Los que me siguen muy de cerca saben que últimamente vivimos más en Bogotá que en Medellín. Entonces esperamos de corazón que todas las personas cuando viciten la capital, puedan ir a conocer nuestro restaurante y vivir cada una de las experiencias que este les brinda”, redactó la paisa, de 28 años.



Escribió ‘vicitar’, en vez de ‘visitar’.



Luisa Fernanda, ante los mensajes que la alertaron de su error, publicó un video.



“Yo no me las sé todas, tengo errores ortográficos. Pasé por una universidad, estudié, pero no me las sé todas y a veces escribo así”, recalcó.



También dijo que equivocarse era algo normal porque era un ser humano.

Cristina Umaña

La actriz de ‘Distrito Salvaje’ y ‘El capo’ trinó hace varios años con emoción.



“A donde se fue todo el mundo??? Yegue en 5 minutos a mi citaaa!!”, dijo en su cuenta que ahora tiene más de 630 mil seguidores.



Umaña, de 46 años y acreedora de un Premio Indica Catalina, confundió la ‘ll’ con la ‘y’.

A donde se fue todo el mundo??? Yegue en 5 minutos a mi citaaa!! — cristina umaña (@cristinaumana) December 20, 2010

Aunque el particular error se produjo en 2010 y fue muy comentado en esa época 'de inicio' de Twitter, la artista no lo ha borrado de sus redes.

