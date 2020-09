Famosos que son transgénero y quizás usted no sabía

Le contamos la historia de 10 celebridades transgénero que triunfan en diversas profesiones.



La lista incluye actores, músicos, cineastas e influenciadores. Muchos de ellos también son activistas.

NikkieTutorials

Es oriunda de Holanda y tiene 26 años. Es una de las 'youtubers' de maquillaje más exitosas del mundo. Foto: Instagram: @nikkietutorials

La 'infuencer' de maquillaje Nikkie de Jager, más conocida como NikkieTutorials, reveló, en enero del 2020, que era una mujer transgénero. Lo hizo en su canal de YouTube con un video que se hizo viral y que, actualmente, cuenta con más de 35 millones de 'vistas'.



En su relato explicó que vivió la mayor parte de su adolescencia como mujer y que empezó a tomar hormonas a los 14 años, un proceso que fue posible gracias al apoyo de sus padres, quienes siempre aceptaron su decisión.



En declaraciones más recientes, aseguró que haber 'salido de clóset' le ha permitido conectar más con sus fanáticos y, sobre todo, está orgullosa de ser parte de la comunidad Lgtbiq+.

Las hermanas Wachowski

Las hermanas estrenarán en 2022 la cuarta entrega de la saga 'Matrix'. Foto: Netflix / Twitter: @lilly_wachowski

Lana Wachowski y Lilly Wachowski, las mentes detrás de la popular saga 'The Matrix', iniciaron su transición en épocas y contextos diferentes.



La primera fue Lana, quien reconoció públicamente su identidad en 2012. Ese mismo año recibió el premio a la Visibilidad, otorgado por la organización Human Rights Campaign, y dio un emotivo discurso en el que dijo estar sacrificando parte de su vida privada para inspirar al resto de la comunidad trans.



Por otro lado, Lilly seguía presentándose como hombre en eventos públicos hasta que, en 2016, se conoció que tomaba hormonas femeninas. Desde entonces, se ha convertido en una activista incesante y fue quien reveló este año, en un reportaje publicado en el canal de YouTube de Netflix Film Club, que 'The Matrix' es, en parte, "una metáfora trans".

Chaz Bono

Tiene 51 años. Como actor participó en la serie de Ryan Murpy 'American horror story: Roanoke' (2016). Foto: Instagram: @therealchazbono

El hijo de los artistas Cher y Sonny Bono (no, no es el vocalista de U2) se dio a conocer al mundo cuando apareció en un episodio del programa de variedades de su madre, 'The Cher show'(1975-1976). En ese momento, Chaz tenía poco más de cinco años y se llamaba Chastity, un nombre que mantendría hasta 1995, cuando confesó sentirse atraído por las mujeres.



La década que sucedió a esa revelación fue en la que se convirtió Chaz: en 2009, anunció que se sometería a una cirugía de corrección de género.



En la actualidad, se desempeña como actor y hace activismo por los derechos de la comunidad Lgtbiq+.

Valentina Sampaio

Sampaio ha aparecido en las portadas de revistas tan prestigiosas como 'Elle' y 'Vogue Paris'. Foto: Instagram: @valentts

La supermodelo brasileña, de 23 años, inició su carrera a los 16, cuando fue descubierta por un maquillador que la presentó a una agencia en la que fue contratada.



Sampaio seguiría cosechando éxitos y, en 2019, se convirtió en la primera mujer trans contratada por la empresa de lencería Victoria's Secret.



De su transición se sabe que inició entre los ocho y 12 años. Además, el proceso contó con el apoyo de sus padres y hermanos.



Sin embargo, su vida laboral no fue 'color de rosas'. Según ha dicho en varias entrevistas, en sus inicios sobre la pasarela la despidieron cuando se supo que era trans, pero pudo superar estos escollos y ahora usa su trabajo para darle visibilidad a su comunidad.

K im Petras

Petras, cantante, de 28 años, es oriunda de Alemania y está radicada en Estados Unidos. Foto: Instagram: @KimPetras

En 2016, se sometió a una cirugía de confirmación de sexo y ese mismo año empezó a componer música. Su trayectoria le ha hecho un espacio en la industria pop. Entre sus canciones más populares están 'Heart to break' y 'I don't want it all', ambas lanzadas en 2018.



Petras le dijo a la revista 'Bilboard' que no quiere que la gente se interese en ella solo por ser una mujer trans. "La musica es sobre nuestros sentimientos y fantasías y va mucho más allá de tu género y sexualidad", aseguró.

Laith Ashley

Ashley es de ascendencia dominicana. Foto: Instagram: @laith_ashley

Laith Ashley es un reconocido modelo, de 28 años, quien tuvo su transición de género en 2014. Es una personalidad muy activa en redes sociales y, en 2019, debutó como cantauor.



Le ha dicho a varios medios que vivió en una familia muy conservadora, en la que la diversidad sexual no era un tema del que se hablara con frecuencia.

Gigi Gorgeous

En 2019, lanzó una colección de maquillaje 'sin género'. Foto: Instagram: @gigigorgeous

Esta influenciadora tiene un canal de YouTube con casi 3 millones de suscriptores y una cuenta de Instagram con más de dos millones.



Gigi tiene 28 años y a los 19 dio a conocer su proceso, cuando aún la conocían como Gregory.



Está casada con Nats Getty, la multimillonaria heredera del imperio de petróleo Getty.



En 2019, lanzó el libro autobiográfico 'He said, she said: lessons, stories, and mistakes from my transgender journey' ('Él dijo, ella dijo: lecciones, historias y errores de mi viaje transgénero'), el cual fue un éxito en ventas.

Carmen Carrera

Carmen hace parte de la agencia de modelos Wilhelmina. Foto: Instagram: @Carmen_carrera

El rostro de Carmen Carrera es muy conocido en las pasarelas.



Se dio a conocer en el ámbito del entretenimiento cuando, en 2011, participó en la tercera temporada del programa 'RuPaul's drag race', en el cual se presentó como un hombre 'drag queen' de Puerto Rico.



Su reconocimiento aumentó cuando incursionó como modelo transgénero. Así mismo, se ha convertido en una importante activista en Estados Unidos, labor que intercala con las sesiones de fotos y pasarelas.

Mj Rodríguez

Tiene 29 años y es actriz de teatro Foto: Instagram: @mjrodriguez7

Participó en la serie de Ryan Murphy 'Pose' (2018), que está basada en la cultura 'ballroom' de los años 80. La serie incluye múltiples personajes transgénero, pero muy pocos conocen que, detrás de los personajes, hay actrices trans.



Es más: la serie hizo historia al tener cinco mujeres transgénero como protagonistas.



Laverne Cox

Cuando tenía 11 años, intentó quitarse la vida. Foto: Instagram: @lavernecox

Si usted se vio la serie 'Orange is the new black' (2013-2019) seguro reconoce la cara de Laverne Cox, quien interpretó a una reclusa trans.



Como en el caso de Mj Rodríguez, ella, tras bambalinas, compartía la identidad de género de su personaje.



En 2014, hizo historia al convertirse en la primera persona trans en ser portada de la revista 'Time'.

