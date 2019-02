Con emotivos mensajes, los famosos se despiden de Legarda

Este jueves, la muerte de Fabio Legarda conmocionó el mundo de la música. Tenía 29 años, era cantante y también youtuber. Su más reciente aparición había sido en el programa 'MasterChef Celebrity' del canal RCN, donde participó junto a otros personajes reconocidos en el país.



Legarda murió como consecuencia de una bala perdida que impactó en su cabeza. Se movilizaba en un vehículo que pasó al lado de otro carro a cuyos ocupantes estaban intentando robar dos presuntos fleteros, según las primeras hipótesis de las autoridades.

Uno de los hombres que iba en el otro vehículo, quien trabajaba en una empresa de seguridad, sacó el arma y disparó contra los dos supuestos fleteros. Uno de ellos falleció en el lugar, el otro resultó herido y huyó, pero más adelante fue capturado por el cuadrante de policía de la zona. El cantante falleció en la Clínica León XIII de Medellín.



Los famosos no se hicieron esperar, y luego de conocerse la lamentable noticia, llenaron las redes sociales de mensajes en los que lo recuerdan como un "gran ser humano", de condolencias y solidaridad hacia su familia y su novia, la youtuber Luisa Fernanda W.



Estos son algunos de los mensajes que han circulado en las últimas horas.



La actriz Margalida Castro, con quien compartió set en el programa de cocina y estableció una fuerte relación, fue una de las primeras en reaccionar.



Escribió: "Mi niño de cristal. Mi Fabito del alma, se me partió un pedazo del corazón que no volveré a recuperar jamás porque se fue tras de ti, se unió al tuyo en las alturas celestiales donde los demás ángeles te reciben apretadito entre sus alas. Están felices de que llegaste a enseñarles tu maravillosa música y desde hoy a las 5:15pm se escucharán nuevos y bellos coros dirigidos por ti, mi dulce nietecito tan amado. Tu abue que te abraza y bendice con toooodo mi amor!!!! ❤❤ te abrazo con el alma mi bella nietecita @luisafernandaw a ti y su familia toda mi luz y fortaleza. Adiós mi @legarda".

El cantante Andy Rivera, con quien grabó la canción 'Ya estoy mejor', recordó cómo lo conoció y resaltó las enseñanzas que este le dejó: "Te conocí hace 2 años o más y ese día te vi junto a @dejota2021 tan lleno de ilusiones y sueños, conectamos de una, mientras charlábamos yo pensaba en lo similares que éramos, las ideas tan parecidas, los sueños apuntando hacia un mismo lado, hasta musicalmente cuando nos juntamos sentí que el flow de lo que queríamos proponer era muy similar, incluso dentro de mí decía, me lleva ventaja porque tiene los ojos verdes y yo me veo muy montañerito, rapidito me va alcanzar. Y aún consciente de nuestra similitud en los proyectos y la posible competencia siempre te vi como un AMIGO, un amigo que en ese momento de mi vida me enseñó que tenía que meterle ganas, yo andaba dormido, sin moral y en cambio tú solo hablabas de que la ibas a romper, y me cambiaste la mentalidad.



Cuando empezaste a brillar de esa manera en la que querías, siempre me alegré, es más, te lo expresé y te dije que ya habías encontrado el foco que no le bajaras una sola raya, pero me faltó darte las gracias por lo más importante... Las GRACIAS POR DEVOLVERME LA FE EN MÍ, volví a querer trabajar gracias a ti".

La presentadora deportiva, Melissa Martínez, se mostró sorprendida por el hecho. "Es demasiado duro imaginar por lo que está pasando hoy la familia de @legarda, es aterrador ponerse en los zapatos de @luisafernandaw NO es justo que mueran los sueños, no es justo que muera la ilusión de triunfar. No te deben arrebatar la vida... Estoy triste con el mundo esta semana y sus terribles noticias", puntualizó.

La actriz María Laura Quintero, quien era cercana a Legarda y a su novia, escribió: "La vida es hoy, es ahora, amemos sin límites, abracemos, riamos, luchemos por nuestros sueños, que a la hora de partir nos vayamos siendo felices, cómo tú lo hiciste @legarda. Agradecemos por todo lo que viniste a enseñar, y oramos por tu familia, por ti mi lu @luisafernandaw y por nuestra sociedad, para que Dios sane nuestros corazones".

Claudia Bahamón, quien conducía el reality, escribió: "Mi alma te abraza. Descansa en paz niño de la sonrisa sincera y los ojitos felices. A tu familia todo el amor. A mi Lu @luisafernandaw fuerza".

Por su parte, el cantante Fonseca condenó el hecho: "Duele saber que en un país las balas siguen perdidas y en el camino se encuentran vidas. Esto no es justo Legarda. Ni contigo ni con nadie".

Duele saber que en un país las balas siguen perdidas y en el camino se encuentran vidas. Esto no es justo Legarda. Ni contigo ni con nadie. — Fonseca (@Fonseca) 7 de febrero de 2019

El cantante Juanes, pese a no conocerlo personalmente, lamentó su muerte a través de Instagram. "Muy impactado por la partida de Legarda, aunque no lo conocí personalmente, hoy siento la profunda rabia y frustración de ver que vidas llenas de luz se apagan en un segundo por la violencia absurda de este mundo. Abrazo a toda su familia y sus amigos. RIP".

Mientras que Carlos Vives compartió un video en el que aparece él hablando con Legarda sobre su música y el cariño que le tenía. "No más balas que cieguen sueños, que la juventud llegue a vieja con el corazón alegre. País no mates si quieres algún día ser país. Descansa en paz @legarda , @luisafernandaw un fuerte abrazo!".

El también cantante de reguetón Maluma recurrió a sus historias de Instagram para lamentar el hecho y enviar su mensaje de solidaridad.



"Wow, estoy muy impactado con la noticia de Legarda, es increíble que ese tipo de cosas sigan pasando en mi país. Es increíble que la violencia se lleve tantas almas tan soñadoras y tan buenas, no lo puedo creer. Lo más hijuep*ta es que lo más probable es que siga pasando hermano, tenemos que abrir los ojos Colombia, esto tiene que parar parceros. A la familia de él le mando un abrazo muy grande, a Luisa también, que se llenen de mucha fuerza, a todos sus fanáticos, no lo puedo creer, muy fuerte, descansa en paz parcero".

ELTIEMPO.COM