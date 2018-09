Famosos, en contra de Alejandro García por agresión a Eileen Moreno

El testimonio que la actriz colombiana Eileen Moreno contó este miércoles en la emisora la 'W Radio' sobre el maltrato del que fue víctima por parte del actor colombiano Alejandro García ('La mamá del 10') conmovió y generó rechazo total en las redes sociales.

No solo los seguidores de Moreno le mostraron su apoyo y la alentaron a no rendirse, también lo hicieron los famosos, quienes no dudaron en usar sus cuentas para felicitar a la actriz por denunciar a su agresor y contar su historia, así como para mostrar su rechazo contundente a García.



Uno de los mensajes es el de la actriz Natasha Klauss, quien replicó una imagen de Moreno y García: "Te tocó perderte del mapa @alejandrogarciaactor, nada absolutamente nada justifica este acto tan cobarde y mísero contra nuestra compañera @eileenmorenoact, te felicito princesa!!! Esto se llama tener agallas, denunciar y ojalá se haga justicia (sic)".

El actor Julián Román publicó una imagen de Moreno y exaltó su osadía y valentía al denunciar. "Ella es @eileenmorenoact actriz colombiana que denuncia a su expareja el señor @alejandrogarciaactor @alejandrogarciafotografia quien la agredió salvajemente. Ella es Osada y valiente al denunciar. #niunamas (sic)", publicó.

Otros, como la cantante Maia, se tomaron una foto con la mano izquierda sobre el ojo izquierdo, al igual que lo hizo Moreno en una publicación en su cuenta de Instagram en la que invita a las mujeres que han sido víctimas de maltrato a denunciar.

La presentadora y periodista Mónica Rodríguez recordó que "las mujeres no debemos sentir vergüenza son los que nos agreden quienes deben sentir pena y ser castigados como corresponde... Tenemos que ser una sociedad más abierta para que las mujeres tengamos la oportunidad de denunciar sin ser juzgadas, señaladas o “pobreciteadas”", escribió.



Vicky Dávila también uso su cuenta de Instagram para pedirle a la justicia que actúe y no permita que el caso quede impune.

