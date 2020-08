Padres e hijos famosos que se pelearon y hoy están separados

AFP

Christina Aguilera



La cantante estadounidense dijo que no tiene buenos recuerdos de su infancia por los maltratos de su padre hacia su madre, según Europa Press. Aseguró también que “la gente no sabe todo el daño y las repercusiones que eso podía tener en una persona”, pero, ahora que ya es adulta y lo ha superado no tiene ninguna intención de acercarse a él.



Fausto Aguilera, padre de la artista “sometía a mi mamá a constantes maltratos físicos y psicológicos”. Y agregó que la relación con su padre es inexistente.