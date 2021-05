Vea las lujosas islas privadas de algunas celebridades

Para algunas de las celebridades más reconocidas del mundo invertir su dinero en algunas excentricidades es normal.



Sin embargo, tener millonarias mansiones no llega a ser suficiente cuando desean tomar un respiro de la fama. Algunos han recurrido a pagar generosas sumas de dinero por una isla, pues nada mejor que un destino paradisíaco para descansar.



Vea algunos de los lugares más bellos y costosos que han comprado los famosos de Hollywood.

Lindsay Lohan

La actriz y empresaria estadounidense ya tiene un imperio hotelero en la isla de Mykonos, ubicada en Grecia, pero su ambición va más allá.



En enero de este año, Lohan anunció en el programa de televisión ‘The Wendy Williams Show’ que empezó un proyecto para diseñar su propia isla en Dubai.

"Amo la vida en Nueva York, pero también me gusta la paz que encuentro en el Medio Oriente. En Dubai, los paparazzi no me siguen, así que puedo concentrarme en mí misma", aseguró en el programa.



Asimismo, explicó que su terreno se ubicará dentro de The World Islands, un archipiélago artificial de pequeñas islas frente a la costa de Dubai.



“Estoy discutiendo sobre el diseño de una isla en Dubai, con The World Islands. Tengo muchos pequeños proyectos allí porque me gusta estar ocupada. Entonces, cuando termine de filmar ‘Sick Note’ puedo volver a Dubai y luego diseñar esta isla, la isla Lohan”, puntualizó.



Por el momento no hay mayores detalles sobre precios o el diseño de su excéntrico plan.

Eddie Murphy

La fama de Murphy le ha permitido darse grandes lujos, por ejemplo, comprarse una isla, que según ‘Luxury News’, tuvo un costo de 12,1 millones de dólares (44.800 millones de pesos colombianos) en el 2007.

Eddie Murphy’s private island “Rooster cay” 22 times with £800,000 to spare 🌴 pic.twitter.com/OrE7sgRXH3 — DazLFC (@DazLFC100) August 22, 2020

El paradisíaco lugar está ubicado en las Bahamas y lleva por nombre Rooster Cay.



El medio citado aseguró que la gran mayoría del territorio conserva sus zonas verdes naturales, pues Murphy se ha comprometido a no invadir con construcciones la isla.



Johnny Depp

Según ‘Forbes’, el actor, de 57 años, vio su preciada isla mientras filmaba en las Bahamas ‘Piratas del Caribe’ en el 2003 y la compró por 3.6 millones de dólares un año más tarde (más de 13.300 millones de pesos colombianos).



Depp decidió nombrarla Little Hands Pond Cay.



El mismo medio aseguró que compró la isla sin ninguna propiedad construida, por ello Depp terminó edificando una casa ‘estilo rancho’ con una impresionante vista de 360 grados del terreno.



Según ‘Vanity Fair’, el actor también gastó más de 8 millones de dólares (unos 29 millones de pesos) en un yate para poder llegar a la zona.

Beyoncé y Jay Z

La superestrella, de 39 años, posee una magnífica isla a su nombre, sin embargo no fue ella quien la compró.



Su esposo, el rapero Jay Z, le regaló por su cumpleaños número 29, en 2010, un islote ubicado en los Cayos de Florida. Según una estimación de la revista ‘Style’, el músico pagó unos 18 millones de dólares (poco más de 66.740 millones de pesos colombianos).

Aunque esta no es la única isla que poseen. La pareja compró un terreno ubicado en algún lugar del norte de Ábaco en las Bahamas, el cual se extiende por unos 1.400 kilómetros cuadrados. Esta compra fue de unos 3 millones de dólares (poco más de 11.124 millones de pesos).

Mel Gibson

El actor, de 65 años, adquirió en el 2005 la isla Mango, ubicada en las Fiji. Según ‘Elle’, la compra habría sido de unos 15.800 millones de dólares (58.5 millones de pesos colombianos).

Mel Gibson's Island Weird Google Earth pic.twitter.com/ghxV9eBAMo — Weird Google Earth (@wrd_googleearth) January 22, 2019

La paradisiaca propiedad tiene un poco más de 2.000 hectáreas, espacio aprovechado por Gibson, quien construyó una pista de aterrizaje y un muelle de piedra en el lado norte de la isla.



De acuerdo con ‘Luxury News’ , el actor adquirió el paraíso volcánico por medio de una inmobiliaria internacional llamada Colliers.



Ricky Martin

El cantante puertorriqueño, de 49 años, compró una isla en Angra dos Reis, cerca de la costa de Río de Janeiro en 2008.



Según estimaciones de la revista ‘Elle’, el artista pagó unos 6.7 millones de dólares (más de 24.800 millones de pesos).



Además, se sabe que tiene una vivienda principal, otra para invitados con 2 suites de 60 metros cuadrados cada una y, además, un puerto privado.



