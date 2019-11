Famosos a los que el amor les duró hasta este año

Instagram: @christiancarino - @ladygaga

La cantante estadounidense Lady Gaga no solo sorprendió a todos sus seguidores siendo la protagonista de la película 'Nace una estrella', sino que además terminó su relación con el que fue su manager, Christian Carino. A pesar que varios de los seguidores de la artista especularon que la ruptura se debía a una romance de ella con el actor Bradley Cooper, una persona cercana a la estadounidense le afirmó a US Weekly que "su relación con Christian Carino llevaba meses cayendo en picado, ya que él no trataba muy bien a Gaga y por eso ella se fue apoyando cada vez más en Jeremy Renner, con quien ahora tiene una relación".