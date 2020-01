Famosos que siendo millonarios prefirieron apartar de su vida el lujo

AFP

Lady Gaga



La cantante de 33 años es conocida por su estética cambiante y, aunque en el escenario sea toda una diva, en su vida cotidiana no utiliza ninguno de estos atuendos. Para algunos de sus seguidores resulta casi irreconocible verla sin maquillaje y sin su particular vestuario. Es fundadora de la empresa de cosméticos y perfumes Haus Laboratries. Además, se dedica a causas humanitarias y es activista en pro de la comunidad LGBTI. Es la protagonista del documental ‘Gaga: Five foot two’ que está basado en el proceso de creación de su quinto álbum ‘Joanne’.



Sin embargo, la historia deja entrever algo de su vida privada y cómo vive la cantante en un día normal: no hay mayores sobresaltos en su cotidianidad.