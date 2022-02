Según los expertos, el cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que las rodean. Es tan grave que anualmente cobra la vida de 33.100 personas, tan solo en Colombia, según datos de MinSalud.

Y, por supuesto, los famosos no se salvan de hacer parte de la larga cifra de personas que la padecen. Pero, para brindar un poco de esperanza, le contamos 10 de los artistas que han logrado superar el cáncer.

Robert De Niro

Facebook Twitter Linkedin

Robert de Niro, en la película 'Joker'. Foto: dsds

De Niro sufrió cáncer de próstata a principios de los 2000. "El cáncer se halla en sus etapas iniciales, por lo que los médicos que le tratan esperan una completa y rápida recuperación", reportaba en su momento el diario español 'El País'.



En diferentes entrevistas ha asegurado que fue imprescindible la detección temprana, ya que se encontraba en etapas iniciales.

(Puede leer: Marta Liliana Ruiz: ‘Tuve que aprender a leer de nuevo, desde las vocales’).

Flavia Dos Santos

Facebook Twitter Linkedin

La sexóloga brasilera Flavia dos Santos lanza su propia marca de productos sexuales. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015, año durante el cual le practicaron dos cirugías; la primera para extirpar el tumor -no afectó los ganglios y pudo así evitar las quimioterapias- y la segunda por prevención.



En varias entrevistas en las que ha hablado al respecto, la brasileña ha afirmado que se siente bendecida, pues la enfermedad le cambió la vida.



Actualmente, Flavia es una de las famosas que forma parte de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Hassam

El reconocido humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido comúnmente como Hassam, fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que, según explicó, llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas, en 2019.

“Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento, pero no todas las personas pueden hacerlo”, escribía en su cuenta de Instagram cuando tenía que pasar por las duras terapias contra la enfermedad.

Un tiempo después, el humorista anunció que ya no tenía células cancerígenas en su médula gracias a la quimioterapia.

(Le recomendamos: Anne Boyer y el cáncer en un mundo capitalista).

Sofía Vergara

La colombiana protagonista de 'Modern Family' tuvo que superar el cáncer de tiroides cuando tenía tan solo 28 años, a principios de los años 2000.

Así lo narró durante el 'Stand Up To Cancer', un evento de 'Saturday Night Live' para recoger fondos en pro de la lucha contra este padecimiento.



Según dijo, cuando se enteró tuvo mucho miedo y decidió educarse al respecto para entender por lo que estaba pasando su cuerpo.



"Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (...) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti", fueron sus palabras.

Hugh Jackman

El protagonista de grandes 'blockbusters' como la saga de 'X men' y el musical 'The Greatest Showman' fue tratado en 2017 de cáncer de piel.



En una entrevista en la cadena de noticias 'ABC', en 2015, narró que cree que su padecimiento fue causado por su falta de cuidado durante la juventud, ya que de niño salía al exterior sin protector solar.

A mediados de 2021 se hizo una biopsia, la cual no arrojó resultados concluyentes, y recomendó a sus seguidores que cuidaran de su piel: "Háganse revisiones de la piel con frecuencia, no creas que no te pasará a ti y usa protección solar (...) Si ven que Lobezno lleva protección solar, tú también te la deberías poner. Si con esto consigo que una sola persona vaya a ver al dermatólogo, ya soy feliz".

(También lea: Pelé, otra vez hospitalizado: cáncer se habría generalizado).

Olivia Newton-John

La recordada co-protagonista de la emblemática película ‘Grease’, sobrepasó el cáncer de mama en tres ocasiones.



La actriz sufrió el padecimiento por primera vez en 1992 –durante una época en la cual alternó la actuación con el canto- y, mediante terapias, logró controlar la enfermedad.



En 2013, 21 años después, el mal oculto volvió a emerger y, aunque logró controlarlo de nuevo, un nuevo diagnóstico la desmotivó por completo en 2018.

En entrevista con 'The Guardian' aseguró que aprendió a vivir con la enfermedad y a apreciar más la vida y las cosas bellas que la rodean.



"No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión", fueron sus palabras.

Kristina Lilley

La reconocida villana de las telenovelas colombianas Kristina Lilley, que hizo parte de producciones como 'Pasión de Gavilanes' y 'Chepe Fortuna', es una de las famosas más reconocidas que sobrevivieron al cáncer.

Facebook Twitter Linkedin

Kristina Lilley, la 'mala' por excelencia de las novelas colombianas. Foto: Archivo El Tiempo / Instagram

En dos ocasiones, esta enfermedad tocó su vida. En 2010 le diagnosticaron cáncer de cuello uterino y tres años después, en 2013, tuvo cáncer de seno. Lilley debió ser operada -los médicos tuvieron que extraerle el cuello uterino y el útero- y luego recibió radioterapia.

(Le puede interesar: ‘Rebelde’: a actriz le amputarán parte de un dedo debido a un cáncer).

También le puede interesar:

- Carolina Cruz da nuevos detalles de la salud de su hijo: hoy fue su última terapia

- Acusan a Hugo Ospina de organizar retenes contra conductores de plataformas

- ¿James y Karol G están saliendo? Crecen los rumores de un posible amor

- Los increíbles destinos turísticos que le “pagan” para que los visites

Tendencias EL TIEMPO