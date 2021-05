Famosos que siguen causando sensación en su 'fans' después de los 50

No importa cuanto tiempo pase, los fanáticos de estos famosos seguirán halagando su físico.



Algunas celebridades se destacan en redes sociales no solo por sus talentos, sino por las cantidades de comentarios halagadores que reciben.

Vea algunas de las personalidades a las que el paso de los años los ha hecho más atractivos para sus seguidores.



Alejandro Fernández

El ‘Potrillo’, de 50 años, se ha destacado a lo largo de su carrera por su atractivo físico.

En la actualidad luce su cabello ‘canoso’ con orgullo y, además, lo combina con sus atuendos muy a la moda.



Algunas de sus seguidoras le dejan comentarios como: “Tú eres mi sueño y por más que te sigo no llego a ti”, “¡Qué bien te ha caído la cuarentena!” y “Hola, necesito conocerte, es para una tarea”.

Alejando Sanz

El cantautor español, de 52 años, es admirado por su voz y larga trayectoria musical.



En la actualidad luce cortes de cabello que dejan ver las canas que nunca se ha molestado por cubrir.



Según el medio ‘Rtve’, Sanz aseguró en su cumpleaños número 40 que: “Yo creo que los años no son los que te marcan, son las vivencias y son los acontecimientos. Las canas no me las tapo y no hay Photoshop".



El cantante continúa levantando suspiros entre sus seguidoras, quienes lo apoyan y acompañan desde la virtualidad.

Salma Hayek

La mexicana, de 54 años, es todo un ícono de la belleza latina. Su amplia trayectoria en el séptimo arte la ha consolidado como una de las más reconocidas y talentosas actrices de Hollywood.

Según comentarios de varios de sus seguidores, si bien en sus primeros años de carrera era muy joven, una característica de Hayek es que, sin importar cuanto tiempo pase, ella parece no envejecer.



Aunque cubre sus canas con tinte para poder hacer algún personaje, ha demostrado que los ‘pelitos’ blancos no son un inconveniente. Ha posteado varias fotografías en las que deja ver su orgullo por su cabello al natural.



“Siéntete orgullosa de tus raíces” y “las canas de la sabiduría” son algunos de sus mensajes.



Gianluca Vacchi

El empresario y Dj se ha posicionado en los últimos años como toda una estrella de internet.



Actualmente se le puede ver creando contenidos en TikTok e Instagram junto a su pareja, la modelo Sharon Fonseca, de 26 años.



El italiano, de 53 años, luce un estilo juvenil y fresco. Pero eso sí, su cabello blanco parecer ser una de las principales características de su ‘look’.



Sus seguidores comentan en sus fotos halagos a su estilo y sobre todo a su jovialidad. “Quisiera llegar a los 50 y lucir así”, e, incluso, hay quienes bromean: “Gianluca se ve mejor que yo; tengo 23”.

Brad Pitt

Es uno de los actores considerados como los más guapos del mundo. De hecho, aparece en los listados de varias revistas como en ‘People’ para el año 2000, ‘Vanity Fair’ lo agregó a su top en 2015, Esquire en 2013, y la revista Rolling Stone en varias ocasiones.

Sin embargo, el estadounidense, de 57 años, continúa siendo de los más cotizados por su trayectoria y físico.



En ese sentido, la ciencia, basándose en el número áureo 1,618, usa esta cifra para medir la belleza de los rostros y Brad Pitt estuvo en la lista del 2020 como uno de los hombres mas lindos.



Carlos Ponce

El actor, de 47 años, ha lucido un ‘look’ maduro desde que sus canas comenzaron a aparecer.



Al ser considerado por sus fans como un ‘galán de telenovela’, es uno de los que más halagos recibe en sus redes.



El puertorriqueño, a diario, recibe comentarios como “¿Será que clasifica para ‘suggar daddy’?”, “Guapísimo” y “Veía telenovelas por verlo a él”, son algunos de los más populares.

Sandra Bullock

Aunque han sido pocas ocasiones en las que se ha visto a Bullock luciendo sus canas, si hay ciertas fotos en las que el blanco del cabello no pasa desapercibido.



La actriz estadounidense, de 56 años, es de las más reconocidas por su participación en películas importantes. Tanto así, que ha sido galardonada con el premio a ‘Mejor Actriz’ de los Óscar en 2010 y en 2014.

Además, fue elegida por ‘People’ como la mujer más bella en el 2015. Reconocimiento que mantiene hasta la actualidad entre sus admiradores, pues aseguran que “sigue luciendo radiante” y se preguntan cuál será la ‘fórmula secreta’ que usa para seguir deslumbrante.



Courteney Cox

Es recordada, en mayor medida, por su papel como Monica Gueller en ‘Friends’, la icónica serie de los 90.



El pasar del tiempo se evidencia en Cox, sin embargo, a sus 56 años, varios seguidores aseguran que su belleza sigue intacta.

En pocas ocasiones se le ha visto luciendo canas, pero ha mantenido en pie sus declaraciones de “dejar ser” a su apariencia.



En 2016 declaró al presentador Bear Grylls que: “A veces intentaba con algo nuevo, y luego miraba mi cara y lucía horrible. Ahora ya adopté como mi nuevo lema la frase ‘déjalo ser’”.



George Clooney

El actor estadounidense, de 60 años, se llevó el trono al ‘hombre más guapo del mundo’ en el 2020 según la ciencia.

George Clooney cumplió 60 años y es un galán. Yo tengo 48 y estoy destruido 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Tkj86ZVoNX — Roberto del Campo Valdés (@DelCampoValdes) May 6, 2021

Además, lleva sus canas con orgullo en la pantalla grande y en su vida cotidiana. Varios usuarios de redes sociales afirman reconocerlo por su pelo blanco, “si no tuviera el pelo blanco no podría reconocerlo”, aseguró una joven en una publicación de Instagram.



Clooney sigue siendo un ‘galán’ de la pantalla grande y su carrera sigue ‘viento en popa’.

