¿Juventud eterna? Famosos que se conservan y se ven como de 20

La socialité y empresaria Kris Jenner es una reconocida celebridad de EE. UU. Es la mamá del clan de hermanas Jenner-Kardashian, quienes son modelos y exitosas empresarias a nivel mundial. Tiene un programa de televisión con sus hijas llamado ‘Keeping up with the Kardashians’. Estuvo casada con Robert Kardashian y luego con Caitlyn Jenner.

El pasado mes de noviembre cumplió 64 años.