Jennifer Garner, Ben Affleck y más famosos separados por adicciones

Khloe Kardashian y Lamar Odom se casarón un mes después de haberse conocido, en 2009, y su ceremonia nupcial fue grabada para el programa Keeping up with the Kardashians. Casi cuatro años después, en 2013, Kardashian pidió el divorcio, pero retiró la solicitud cuando su esposo fue encontrado inconsciente por un aparente exceso de drogas en un burdel de Nevada. Sin embargo, la disolución se concretó en 2016 por ‘diferencias irreconciliables’.