Cuando el 'match' funciona: famosos que se conocieron por Internet

AFP

Priyanka Chopra y Nick Jonas



Son una de las parejas de celebridades más seguidas en el mundo de la farándula. Lo que no todos saben es que Nick Jonas y Priyanka Chopra se conocieron por Internet. Según 'Us Magazine', el cantante le escribió por Twitter que quería conocerla. Ella habría respondido que le escribiera a su celular personal, porque no quería que su equipo empezara a crear rumores si veían algún mensaje.



Hoy en día están casados y son admirados alrededor del mundo por su relación y la ostentosa ceremonia y celebración del matrimonio.