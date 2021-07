Así eran las estrellas que brillaron de niños en La Voz y el Factor X

Los reality shows se han convertido en las plataformas ideales para aquellos que sueñan con alcanzar la fama.

En Colombia han tenido tanta popularidad que existen diferentes formatos pensados para actores, deportistas, cantantes y modelos.



Precisamente, de programas como ‘La Voz’ y el ‘Factor X’ salieron varios casos de éxito. Si bien algunos no ganaron los certámenes respectivos, la aparición mediática les sirvió como impulso para iniciar sus carreras.



Aquí le presentamos varios de ellos.

Camilo

Camilo Echeverry se presentó, con 13 años, en el ‘Factor X’ e interpretó la canción ‘Ojalá’ (2007) de Fondo Flamenco.



El paisa ganó el programa y esa fue su oportunidad para darse a conocer y reunir la fanaticada que hoy lo acompaña.

Flipando con que Camilo se presentase al Factor X de Colombia cantando Fondo Flamenco.

En la actualidad es uno de los exponentes colombianos más reconocidos. Ha hecho colaboraciones con otros artistas de talla internacional como Rauw Alejandro y Shawn Mendes.



“Ahora cuando veo hacia atrás digo ‘wow, todo este camino que ha sido tan largo en mi carrera ha sido producto de ese día en que decidí ir a hacer esa fila con mi mamá’”, comentó en una entrevista para el canal ‘RCN’.

¿Qué significado tiene Factor X para @camilomusica? Su respuesta nos conmovió de principio a fin. ¿Y a ustedes? 💕😍

¿Qué significado tiene Factor X para @camilomusica? Su respuesta nos conmovió de principio a fin. ¿Y a ustedes? 💕😍

Camilo lleva la música ‘en el alma’, pues, además de gestar su camino artístico, es pareja de Evaluna Montaner, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner.

Greeicy

Aunque la caleña obtuvo el cariño del público gracias a su participación en ‘Chica vampiro’ (2013), su primer acercamiento a la industria del entretenimiento se dio cuando se presentó en la versión de 2007 del ‘Factor XS’.



De hecho, esa fue la misma temporada que Camilo ganó. Los dos hicieron parte del equipo de José Gaviria.

Me acabo de enterar que @Greeicy_rendon participó en un Factor X. Impactado con su cambio. 😮

Salomé

En 2011, Colombia conoció a esta chica bajo el nombre de Salomé Camargo Fadul. Ella se presentó en el ‘Factor XS’ cantando ‘No one’ (2007), de Alicia Keys.

Imagen del avatar Salome Camargo Factor Xs Audición de 2011 Video de su audición.

Aunque logró llegar a la final del reality, estuvo un tiempo alejada de la música. Sin embargo, siempre mantuvo contacto con sus seguidores por medio de sus redes sociales.



Este año retomó su pasión.



La joven le contó al diario ‘El Heraldo’ por qué decidió retomar su carrera: “Durante la cuarentena me sentía más reflexiva y empecé a mirar todos mis viejos videos y me di cuenta que desde muy pequeña he tenido claro lo que quiero y la verdad siento que soy una persona muy arriesgada”.

Dylan Fuentes

El cantante del género urbano Dylan Fuentes participó en la tercera temporada del ‘Factor XS’, la misma en la cual estuvo Salomé.



Dylan también fue finalista.



En la actualidad tiene 24 años y se dedica por completo a su carrera musical. Algunos de sus temas son ‘Ajena’ (2019), el cual canta con Myke Towers, y ‘Báilame en los besos’ (2021), junto al venezolano Danny Ocean.

A principios de este año, el barranquillero fue entrevistado en la sección de farándula del ‘Canal RCN’, denominada ‘SuperLike’, y recordó su paso por el programa.



“Me dio a conocer algo muy bonito y es el apoyo, la energía linda de los fans”, indicó



Así mismo comentó: “Haces muchas cosas grandes con un reality, pero después te toca aprender mucho de la industria, tienes que otra vez empezar de cero, caminar y entender cómo es este mundo”.

Con Dylan y Salome del factor xs en la cabina de @LaMegaCartagena

Shaira

Muchos colombianos recuerdan a Shaira por haber interpretado el tema ‘Cucurrucucú Paloma’ (1954) en el ‘Factor XS’, logrando sostener difíciles notas con apenas ocho años.



Ella fue la ganadora del concurso en el cual Salomé y Dylan fueron finalistas.

Gala en la que Shaira cantó 'Cucurrucucú Paloma'.

La artista siguió fiel a la música popular y, hoy en día, con 18 años, continúa lanzando canciones propias.

En marzo de este año confesó durante una entrevista en ‘SuperLike’ cuál es su sueño: “Es tener la posibilidad de poder representar a mi género, al regional colombiano, en muchos países. (...) Ganarme un Grammy también sería un objetivo que tengo”.



Tatiana ‘la baby flow’

Con tan solo 13 años, Tatiana ‘la baby flow’ se presentó en ‘La Voz Kids’ a ritmo de rancheras. Su voz cautivó a Maluma, jurado en ese entonces, quien se giró de primero para que hiciera parte de su equipo. La cucuteña quedó en segundo lugar.



En la actualidad, la Tatiana continúa cantando y es bastante activa en sus redes sociales.



De hecho, recuerda con cariño su audición en el programa. “El 15 de octubre del 2014 salió mi audición en LVK, la mejor experiencia del mundo, el mejor regalo de cumpleaños para mi mamá”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

