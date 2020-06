Famosos que causan indignación por negar existencia del coronavirus

AFP y EFE

Son varias las teorías conspirativas en torno a la pandemia del nuevo coronavirus. Algunas apuntan, con débil fundamento, a que es un plan del multimillonario estadounidense Bill Gates para controlar a la población mundial. Otras dicen que el virus está relacionado con la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil '5G'.



Según 'The New York Times', la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios. Por otro lado, la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, organización que ha trabajado con la ONU, negó en un estudio que hubiera una relación entre las redes tecnológicas y el desarrollo de enfermedades.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que “en esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. Este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus”. Pese a todo, estos son algunos de los famosos que han causado indignación por negar la existencia del nuevo coronavirus.